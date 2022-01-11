地方黨部點名戰台中 高虹安：服務有好成績才可能討論

台中公投結果出現三個不同意，加上民進黨在立委補選中打敗顏家基層組織，政治局勢轉變，使民眾黨考慮推出台中市長候選人，地方黨部更點名其中之一人選為立委高虹安。對此，高虹安今表示，黨中央內部沒有討論過，但她也透露，「如果在地服務上有好成績的話，才有可能去討論這件事情。」

對於台北市副市長蔡炳坤也是被點名人選，兩人間是否會有點尷尬，高虹安表示，「其實不會」，在選民服務的分野上，有負責當地黨部經營、地方組織，以及像她在立法院做選民服務，是兩個不同角色，目前台中市黨部是以蔡炳坤為督導的長官，她在中央給予協助，未來選戰規畫還是以蔡炳坤督導為原則。

至於民眾黨人選應有什麼定位？高虹安表示，民眾黨目前是第三大黨，在議員席次上會相對比較有機會，但市長部分還是屬於單一選區制，除了如何在藍綠中殺出重圍，也可能像外界所說屬於「成事不足敗事有餘」，沒辦法勝選，但可能牽動選舉變化，離選舉還有一年時間，會繼續努力做好在地服務、品牌經營。