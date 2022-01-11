龐建國死前在LINE傳這些話 妻子聽到「砰」才知他墜樓
前立法委員、台北市前議員龐建國今天早上7點被鄰居發現墜落住家社區大樓，警消到場發現他明顯死亡，不送醫，龐的老婆邱秀珍也在命案現場，情緒非常激動。據了解，龐妻是聽到大聲的墜樓聲才下樓查看，警方已對鄰居做筆錄，待龐妻到殯儀館處理完事後，再對龐妻做筆錄。
龐建國目前在文化大學擔任教授，據了解，在他身亡前3小時，他在與學生的LINE群組傳訊「不公不義的台灣，我生不如死」！警方除在現場採證，也到他家採證，初步朝單純墜樓命案方向偵辦。
龐建國早上7點5分是被準備出社區跑步的鄰居發現墜樓，身形已扭曲，警消到場發現明顯死亡。據了解，龐與妻子感情不錯，警方將深入釐清墜樓原因。龐建國得年68歲。
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