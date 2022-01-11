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響應美國「民主峰會」 外交部：我國已提交承諾清單

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自外交部駁直播畫面
圖／取自外交部駁直播畫面

美國去年12月9日至10日首度舉辦「民主峰會」，我外交部今天表示，為積極響應美國總統拜登主持的「民主峰會」，我國政府已提交具體承諾清單，期待與美國等全球民主夥伴攜手合作，共同推動全球民主與人權

外交部北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會指出，美國「民主峰會」，是以對抗威權主義、打擊貪腐及促進人權等為三大主題，邀請全球100多個民主國家的領袖及代表共同討論。拜登並在會中宣布啟動多項工作計畫，鼓勵各國政府也提交承諾項目，推動國內外的民主工作。

徐佑典指出，我國結合公部門與民間團體的力量，此次共提出62項具體承諾，內容涵蓋打擊貪腐、推動財政透明、開放政府、公民參與、反制假訊息、推動國際宗教自由、促進人權及勞工權等主題。

徐佑典表示，未來台灣將以這份承諾清單為基礎，持續努力鞏固台灣的民主制度及優化人權工作，並透過「台美印太民主治理諮商」及「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，與美國等理念相近國家合作，共同在印太地區及全球推動自由、民主、人權及法治等普世價值。

外交部表示，依據「自由之家」（Freedom House）2020年報告，全球自由已連續15年呈現倒退，專制獨裁者持續在各地擴大影響力。面對嚴峻挑戰，台灣樂願與理念相近國家共同努力捍衛民主價值，透過美國號召的「民主峰會」等機制深化合作，重振民主聯盟。

外交部表示，台灣位處民主自由秩序與威權體制角力的最前線，深知民主是永恆且唯一的道路，我國將持續堅定在強化全球民主扮演重要角色。

美國 外交部 人權

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