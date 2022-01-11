政戰退軍發表建軍史實專書 憂被動依附美國將落入困境

代表政戰退軍系統的「復興崗文教基金會發表「政戰風雲路」專書，內容指出，在美國極力籌謀「多元圍堵」中國的一場新國際關係競逐路線正在形成。我應全面思考建構國家相鏈結的安全政治路線，在兩強中爭取主動權，及尋找強化我們現階段政治作戰應具備的能量，而非只在軍事層面著力及被動依附美國，落入「今日阿富汗，明日台灣」的困境。

政戰退軍系統今天在台北國軍英雄館舉行建校70週年紀念會，現場邀請前國安會秘書長丁渝洲、胡為真出席，退輔會副主委李文忠也出席致意。現場並發布「政戰風雲路」專書，内容紀錄政戰兵科發展史實，強調「國軍需要政戰」。而書中也對當下台美關係提出建議。

「政戰風雲路」一書指出，在美國極力籌謀「多元圍堵」中國的一場新國際關係競逐路線正在形成。從國家階層政治作戰而言，我應全面思考建構國家相鏈結的安全政治路線，在兩強中爭取主動權，及尋找強化我們現階段政治作戰應具備的能量，而非只在軍事層面著力及被動依附美國，落入「今日阿富汗，明日台灣」的困境，並在這場國力「不對稱」的兩岸競爭中，讓中華民國逐漸喪失反制中共的先機與勝算。