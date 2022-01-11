追加劑名額又秒殺！指揮中心1/15重啟1922預約平台
國內本土個案增加，加上春節返鄉面臨Omicron變異株威脅，指揮中心宣布催打第三劑疫苗，宣布將於1月15日重啟1922預約平台。發言人莊人祥也證實，「這是預定重啟的時程。」下午也將進一步說明。
桃機染疫事件及衍伸相關個案，累計至少31例。確診對象範圍相當多，包含桃機人員、保全、防疫計程車司機、手推車人員，另外社區還有歌友會、照服員及幼童及安親班成員等人感染。
指揮中心指出，1月7日起即宣布縮短第三劑疫苗施打時間，從五個月縮短至三個月，北市衛生局及地方預約系統瞬間秒殺，指揮中心預計於1月15日重啟1922疫苗預約平台，預約方式將於記者會說明。
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