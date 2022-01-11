飛美國線「超毒」機師頻確診 華航長榮即起供快篩試劑

中華航空、長榮航空從美國回來的機師，陸續傳出確診，其中又以洛杉磯「最毒」。不少機師抱怨，每次飛洛杉磯都膽顫心驚，甚至有機師說，光是上個月一天就有六班飛洛杉磯，「都要列隊起飛了」。

針對全球疫情仍嚴峻，航空公司陸續祭出加強版防疫措施。華航說，持續提供機組員防護裝備，昨也宣布全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測。長榮則是增加防疫物資配發數量，並提供快篩試劑。

實際上，根據本報掌握，華航近期就有至少四名機師確診，包含已被爆出的兩名洛杉磯（其中一名有串飛舊金山）、和安克拉治返台。另外還傳出7日有一名日籍機師確診，同樣從洛杉磯返台。至於長榮，近期至少就有四名機師確診，三名從洛杉磯返台，另名則是自紐約返台。

對於洛杉磯返台頻頻確診，不具名華航機師表示，就算自己非常注意，但國外處處是病毒，且上個月光是一天就有五到六班飛洛杉磯的貨運航班，多到起飛前都還要列隊，真的很怕「中獎機率高」。

另有不具名長榮機師表示，洛杉磯一天約有4萬人確診，很可怕，每天幾乎都有三到四班飛洛杉磯，比其他美國航線都要多，「吃早餐時都可以開到兩桌」，確診機率自然大一些，希望公司可以加強因應作為，而不是讓機師淪落到變成過街老鼠。

對此，華航說，因應全球疫情嚴峻，持續配備機組員 N95 口罩、隔離衣及清潔消毒用品等防護裝備，提醒衛教及防疫規定。

華航說，即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，並透過健康狀況即時通報機制，建立防疫保護網。同時外站管理也強化落實「零接觸」計畫，依各站狀況陸續安排升級措施，由當地地勤人員提前協助辦理旅館報到作業，方便機組員直接進入房間，減少與當地旅館櫃台或其他遊客接觸的機會。

長榮則說，除了落實各項嚴謹的防疫規範外，針對近日機師遭突破性感染亦加強各項防疫措施，原已提供N95口罩、防潑水隔離衣、消毒噴劑等防疫物資，亦增加配發數量。

此外，長榮說，亦通告全球各場站總主任，加強督導飯店、接駁車之清消，落實工作人員防護裝備配戴，並訂定外站零接觸作業程序據以執行，每周執行防疫巡查。

長榮說，同時提醒組員於外站時要加強自我保護措施，包括入住旅館時需再次將所有可能接觸地方重新消毒、接收飯店提供的餐點以及搭乘專用接送車輛後，也需要特別注意清潔消毒。

據悉，長榮昨也開始提供快篩試劑給機組人員自我檢查，不分長短班回來後都有，相關措施還在陸續調整中。

另外，華航近日傳出部分機師飛洛杉磯的班表被拉掉，疑似有「砍班」情形。對此華航說，並無所謂「砍班」，客貨運航班一向會依季節性及市場供需動態調整及靈活調度。

對於貨運機師頻頻確診是否有調整航班可能，長榮則說，有關飛航航班的部分，則依原規畫維持正常飛航。

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