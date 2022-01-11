日方再提福島食品開放 邱義仁：沒有時間表

日媒昨天指出，台灣最快可能在今年3月前開放福島5縣的食品進口。台灣日本關係協會會長邱義仁今上午受訪時表示，就他的了解，福島五縣食品開放沒有時間表，會不會談、即使談了要談多久會有結果，也不知道。

第45屆台日經貿會議今天開幕，日本台灣交流協會會長大橋光夫今致詞時再次提及福島食品解禁議題，盼台灣能和歐美國家一樣，依照科學數據和國際標準妥善處理。邱義仁受訪時表示，反正是開幕致詞，也不是什麼討論，「提了就提了，看以後怎麼發展。」

至於日方態度是否強硬，邱義仁否認，並表示日方多年來一直在關注這個議題，都是強調講求國際標準和科學證據，並無特別之處；台灣方面也一直和日方說明，在以保護國人健康原則下，會按照國際標準和科學證據來處理福島五縣食品問題。

針對我方在開幕致詞中提到台灣加入CPTPP一事，邱義仁表示，日方提過很多次，這是高標準事情，他們會按既有方式討論和審查。CPTPP是共識決，需要很多國家一起討論，當然，輪值主席國或副主席比較有機會和其他會員國接觸或說明，甚至遊說。