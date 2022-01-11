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台日經貿會議開幕 邱義仁、大橋光夫隔空握手
第45屆台日經濟貿易會議在台北大倉久和飯店舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫透過視訊會議方式進行開幕式致詞。
邱義仁致詞時表示，本會議受疫情影響延期，克服疫情問題，台日透過視訊重啟會議具有重要意義；也感謝日方提供我國420萬劑疫苗，高居各國對我援贈疫苗之冠，充分展現台日友誼及穩固夥伴關係，更期盼雙方及早展開有關我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的建設性對話。
日本台灣交流協會會長大橋光夫則提及台日長期以來產業密切合作，特別是半導體的部分，已形成緊密的供應鏈夥伴關係，也期盼台灣能盡早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島5縣食品，即使台灣像美國一樣解除了進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品，深切期望台灣也能盡早如歐美等先進國家一樣，依照科學數據及國際標準應對，妥善處理。
兩人並在致詞後隔空握手致意，開幕式採閉門方式進行雙方會議。
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