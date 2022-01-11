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台日經貿會議今開幕 日方再提盼妥善處理福島五縣食品

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
第45屆台日經濟貿易會議今上午在台北大倉久和飯店舉行開幕式。 記者陳正興／攝影
第45屆台日經濟貿易會議今上午在台北大倉久和飯店舉行開幕式。 記者陳正興／攝影

第45屆台日經濟貿易會議今上午在台北大倉久和飯店舉行開幕式。台日關係協會會長邱義仁致詞時表示，期盼雙方及早展開有關我國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的建設性對話；日本台灣交流協會會長大橋光夫則提及，期盼台灣儘早跟上歐美國家腳步，依據科學證據及國際標準，妥善處理福島五縣食品。

邱義仁指出，受疫情影響，台日經貿會議去年延期，如今台日雙方克服疫情限制，透過視訊重啟會議具有重要意義。並要感謝日方提供我國420萬劑疫苗，高居各國對我援贈疫苗之冠，充分展現台日之間珍貴的友誼及穩固的夥伴關係。

邱義仁表示，日本從參加CPTPP談判以來，就扮演關鍵地位並發揮領導力，使CPTPP完成簽署並生效，台灣在去年9月遞出入會申請後，衷心感謝日本朝野各界公開表達熱烈支持。

邱義仁說，台灣在全球供應鏈及經濟貿易都具有關鍵重要性，畢竟如果能加入CPTPP，一定可大幅增加協定在全球經貿重要性及能見度，期盼雙方早日展開有關我國入會的建設性對話，使台日經貿關係能更趨於全面，也讓CPTPP發展更大的綜效。

大橋光夫致詞時表示，去年311大地震屆滿10年，台日協會以「日台友情」為題舉辦各式活動，蔡英文總統也親自出席多場系列相關活動，他衷心感謝蔡總統及台灣各界人士，即使如今已時隔10年以上，仍持續關心災區的復興重建並聲援、支持日本。

大橋光夫表示，於此同時，台灣對日本食品的進口管制措施，從科學依據和國際標準角度，仍存在不少疑問。去年9月，美國宣布解除對日本食品所有的進口限制，且目前已有許多科學證據都證明日本食品的安全性。

因此，他想藉此機會明確表示，即使台灣像美國一樣解除進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。大橋光夫表示，他深切期望台灣能儘早如歐美等先進國家一樣，依據科學數據及國際標準應對，妥善處理。

大橋光夫提到，以半導體為核心的台灣IT產業在全球供應鏈中，占有極重要的地位，去年台積電在日本設立研發中心，並宣布計畫與日本企業合資建設半導體工廠，在日本引起相當廣泛關注，期盼這些合作能進一步擴大，並為增強日台雙方供應鏈的韌性產生正面作用。

大橋光夫表示，台灣對日本而言，是共享自由、民主、基本人權及法治等基本價值，極為重要的夥伴也是重要的友人。去年9月台灣申請加入CPTPP做出各種努力，日本政府也很歡迎台灣提出申請加入，「關於這些經濟領域的合作，我們願意以各種方式與台灣方持續溝通。」

今日開幕式後，將進行事務階層討論，2月中旬再由兩會會長出席舉行第45屆經貿會議，聽取相關的報告。

我外交部指出，台日雙方長期透過經貿會議平台促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。期待藉由今年會議，進一步強化經貿合作與夥伴關係。

台日關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫進行視訊會議。 記者陳正興／攝影
台日關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫進行視訊會議。 記者陳正興／攝影

日本台灣交流協會 邱義仁

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