台日經貿會議今開幕 日方再提盼妥善處理福島五縣食品

第45屆台日經濟貿易會議今上午在台北大倉久和飯店舉行開幕式。台日關係協會會長邱義仁致詞時表示，期盼雙方及早展開有關我國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的建設性對話；日本台灣交流協會會長大橋光夫則提及，期盼台灣儘早跟上歐美國家腳步，依據科學證據及國際標準，妥善處理福島五縣食品。

邱義仁指出，受疫情影響，台日經貿會議去年延期，如今台日雙方克服疫情限制，透過視訊重啟會議具有重要意義。並要感謝日方提供我國420萬劑疫苗，高居各國對我援贈疫苗之冠，充分展現台日之間珍貴的友誼及穩固的夥伴關係。

邱義仁表示，日本從參加CPTPP談判以來，就扮演關鍵地位並發揮領導力，使CPTPP完成簽署並生效，台灣在去年9月遞出入會申請後，衷心感謝日本朝野各界公開表達熱烈支持。

邱義仁說，台灣在全球供應鏈及經濟貿易都具有關鍵重要性，畢竟如果能加入CPTPP，一定可大幅增加協定在全球經貿重要性及能見度，期盼雙方早日展開有關我國入會的建設性對話，使台日經貿關係能更趨於全面，也讓CPTPP發展更大的綜效。

大橋光夫致詞時表示，去年311大地震屆滿10年，台日協會以「日台友情」為題舉辦各式活動，蔡英文總統也親自出席多場系列相關活動，他衷心感謝蔡總統及台灣各界人士，即使如今已時隔10年以上，仍持續關心災區的復興重建並聲援、支持日本。

大橋光夫表示，於此同時，台灣對日本食品的進口管制措施，從科學依據和國際標準角度，仍存在不少疑問。去年9月，美國宣布解除對日本食品所有的進口限制，且目前已有許多科學證據都證明日本食品的安全性。

因此，他想藉此機會明確表示，即使台灣像美國一樣解除進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。大橋光夫表示，他深切期望台灣能儘早如歐美等先進國家一樣，依據科學數據及國際標準應對，妥善處理。

大橋光夫提到，以半導體為核心的台灣IT產業在全球供應鏈中，占有極重要的地位，去年台積電在日本設立研發中心，並宣布計畫與日本企業合資建設半導體工廠，在日本引起相當廣泛關注，期盼這些合作能進一步擴大，並為增強日台雙方供應鏈的韌性產生正面作用。

大橋光夫表示，台灣對日本而言，是共享自由、民主、基本人權及法治等基本價值，極為重要的夥伴也是重要的友人。去年9月台灣申請加入CPTPP做出各種努力，日本政府也很歡迎台灣提出申請加入，「關於這些經濟領域的合作，我們願意以各種方式與台灣方持續溝通。」

今日開幕式後，將進行事務階層討論，2月中旬再由兩會會長出席舉行第45屆經貿會議，聽取相關的報告。

我外交部指出，台日雙方長期透過經貿會議平台促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。期待藉由今年會議，進一步強化經貿合作與夥伴關係。