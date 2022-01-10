民眾黨年底大選強攻北市 母雞、小雞人選黨內傳異音
台北市長柯文哲年底市長任期屆滿，雖已表態交棒給副市長黃珊珊參選，但黃珊珊遲未入黨，引發黨員不滿，而在議員部分，台北市黨部也被質疑提名機制不公，元老級黨員、台北市新營里里長何國榮更寫親筆信給柯文哲，要求以全民調方式辦理初選。
雖柯文哲屬意黃珊珊以無黨籍參選，將第三勢力票源最大化，進一步吸納淺藍、淺綠，複製當年勝選模式，但黨內有人質疑，黃珊珊遲未入黨，卻可享有黨內資源，應先入黨才能獲得民眾黨支持。
此外，台北市人口預估今年5、6月跌破250萬人，依地方制度法，3位副市長將減少1名，黃珊珊也被議員點名是持「丙章」的第三副市長，恐面臨失業危機。對此民眾黨人士表示，若屆時真的必須減少一位副市長，黃珊珊可能提前辭職，為市府解套，時間點也正好可投入選戰。
另在全國議員提名部分，民眾黨尤以台北市戰況最激烈，約30人投入初選，但過程中不斷傳出黨員不滿聲浪，質疑評鑑機制中的黨部主委及幹部影響力過大。據黨內人士透露，台北市黨部已完成兩階段黨員及幹部投票，將於今晚邀集相關人選至黨部開會，確認名單後送至選決會決議。
何國榮今日也發出親筆信給柯文哲，質疑台北市黨部提名機制未符合公平、公正、公開的要求，應採取全民調辦理。民眾黨人士表示，何國榮是民眾黨在北市唯一一席里長，更是柯文哲重要樁腳，柯甚至曾一度考慮借重其警界的交通專業，聘任為交通局長，何的不滿聲音，傳達了未來議員選戰的隱憂，若無法得到在地樁腳支持，恐難打贏選戰。
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