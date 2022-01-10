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2400億海空戰力特別預算案完成協商 立法院明三讀攻防

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院朝野黨團今天在立法院長游錫堃主持下進行「海空戰力提升計畫特別預算」朝野協商。圖／取自立法院直播
立法院朝野黨團今天在立法院長游錫堃主持下進行「海空戰力提升計畫特別預算」朝野協商。圖／取自立法院直播

立法院朝野黨團協商今（10）日研商「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，上限2400億元的預算案，小删3億1000萬元過關，全案預計明（11）日在立法院會進行三讀攻防。

根據朝野初步協商通過的書面共識指出，全案採購作業費用刪除1000萬元；武器裝備費則刪減3億元。科目及分配年度均由國防部自行調整。

此外，高效能艦艇標餘款不得流用。須每年度至立法院相關委員會進行執行報告，至少一年一次。

相關決議將由立法院財政委員會整理宣讀本，送朝野各黨團確認後，於明日上午9時前送議事處，按聯席會議審查結果通過。全案擬於今日立法院院會進行三讀處理。但國民黨協商代表今僅立委温玉霞在協商結論書面上簽字，立法院國民黨黨團三長尚未簽字，須於明早送議事處前議決。

此外，時代力量協商代表立委陳椒華提出附帶決議，要求國防部須依照「海空戰力提升計畫採購特別條例」第五條第二項，於三個月內在採購辦法內訂定執行查核規定，並送立法院查照。這項決議今日先由陳簽字。

「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」特別預算共編列兩千三百七十二億餘元，採購各式反艦、防空、反制所需國造精準飛彈及量產海軍高效能艦艇，並計畫提升海巡艦艇平戰轉換能力。

立法院 國防部 國民黨

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