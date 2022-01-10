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當關鍵少數 蔡炳坤：中市長選舉民眾黨不能沒有角色

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市府提供

台中市立委補選揭曉，民進黨打敗顏家基層組織，讓民眾黨看到關鍵少數的機會。台北市副市長蔡炳坤說，台中在歷經公投投出三個不同意、中二補選國民黨落敗後，政治局勢已經不同，當藍綠勢力慢慢拉近，民眾黨作為第三大政黨，就不能沒有角色。

蔡炳坤說，「這個角色除了競爭，還包含合作空間，扮演關鍵少數，民眾黨走中間路線，不管跟藍、綠或各種路線都有可能性」。民眾黨表示，公投、補選後，民眾黨在台中提名市長人選的可能性已提高。

蔡炳坤曾任台中市副市長，目前也是民眾黨中央委員，被黨內規劃可能參選台中市長，也可能參選南投縣長。蔡炳坤說，他對台中有深刻情感，先前看到盧市長支持度高，如果能連任會比較連貫，但目前局勢有點不同。

蔡炳坤說，政治局勢瞬息萬變，台中在公投結果不同意、同意三比一，現在中二立委補選國民黨又落敗，「當藍綠慢慢拉近，民眾黨就不能沒有角色，這部分會持續觀察」。

他強調，民眾黨在台中市政黨票得票率僅次於新竹縣市，扮演關鍵少數，除了提名人選彼此競爭，還包含與其他政黨合作，不管藍或綠或各種可能性都不排除。

蔡炳坤說，目前規劃提名9席議員參選人，需要有「母雞」率領作戰，打團體戰才有勝算。蔡炳坤說，「當局勢有需要，我也不能說不管」。

民眾黨 蔡炳坤 台中市

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