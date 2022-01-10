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辜寬敏喊話侯友宜出來帶領國民黨 侯友宜回應了

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜回應，他是新北市長，現在最重要的事情是守住疫情。記者陳正興／攝影
侯友宜回應，他是新北市長，現在最重要的事情是守住疫情。記者陳正興／攝影

獨派大老辜寬敏日前向新北市長侯友宜喊話，要他出來帶領國民黨改革。侯友宜今回應，他是新北市長，現階段最重要的是守住疫情，這才是他現在最重要的角色，尤其桃園疫情嚴峻，希望鄭文燦加油，新北會與桃園一起並肩作戰。

辜寬敏認為，侯友宜出身警界，理解台灣社會上下層，他期許侯友宜能出來領導國民黨，並將中國國民黨改名台灣國民黨。

侯友宜回應，他現在是新北市長，現階段最重要的是守住疫情，尤其隔壁鄰居桃園疫情越來越嚴峻，所以他們要全力以赴，桃園守住、新北一起守住，大家一起加油，這才是他們應扮演的角色。他希望桃園加油、鄭文燦加油，讓新北市跟桃園一起並肩作戰，守住疫情。

另外也有聲音傳出，要國民黨主席朱立倫下台，換高雄前市長韓國瑜上台。侯友宜表示，民眾現在最關心是防疫，趕快做好防疫，不然春節就難過了，所以他們面對疫情都一樣，中央、地方不分任何黨派，齊心齊力，為國為民努力，把防疫守住。

侯友宜 桃園 辜寬敏

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