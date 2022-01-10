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朱立倫台南座談砲聲隆 基層建議釋出中常委直選名額

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨主席朱立倫今天與黨籍民代、里長座談，聽取基層聲音。圖／國民黨台南市黨部提供
國民黨主席朱立倫今天與黨籍民代、里長座談，聽取基層聲音。圖／國民黨台南市黨部提供

國民黨主席朱立倫今天在台南市與在地黨籍民代、里長座談，但砲聲隆隆，許多人都提出建言。市議員謝龍介認為政黨補助金將發下來，建議中央黨部能給艱困的南部縣市黨部更多資源，多辦活動結合人民力量，發揮組織功能。市議員王家貞建議中央黨部能釋出部分中常委名額，用直選來選出。

謝龍介說，這屆總統選舉韓國瑜拿較多選票，政黨補助金額有增加，從之前1億7千多萬調升到2億3千多萬，增加了6千萬元，預計中央政府會在2月撥下。有這筆錢，對於薪水的發放會暫時鬆口氣，但國民黨面臨財產遭凍結的困境，地方黨部要自籌人事等費用開銷，因募款而來的錢都用在人事，幾乎沒錢辦活動，也因為如此，活動少就難以結合民眾力量擴大組織效應。

因為北部募款較容易，而南部募款較難，謝龍介說，台南、高雄、屏東都是國民黨的艱困選區，特別是台南更是艱困，若能北部挹注南部艱困黨部，加上自籌部分費用，就能多辦活動，擴大結合面，有效發揮組織力量。他批執政黨拿國家的錢明目張膽補助社團，也造成寒蟬效應，企業團體對於資助國民黨變得較謹慎，影響募款。

市議員王家貞建議中央黨部能釋出部分中常委名額，以直選方式選出，以增加新血，如此中常委因直接面對民意，更能了解基層心聲。她也建議，應加速市長、市議員選舉的提名作業，王家貞說，到目前沒看到提名作業有較積極面，因此檯面上人物在回答是否參選都較保守，反觀民進黨檯面上人物不管是否會被提名都表示要參選。

國民黨在南部的資源相對不夠，王家貞除建議能挹注更多資源，也希望對於一些公共議題，中央黨部也能發聲，如台南市原湯德章紀念公園國父銅像移台南公園的問題，黨中央也應發聲，才能對市府形成更大壓力。

台南 國民黨 募款 朱立倫

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