民進黨選對會拍板：防疫優先、選舉的事春節後再談

民進黨昨天在兩場激烈選戰中「雙贏」，台中第二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出，北市中正萬華區立委林昶佐罷免案也未通過，昨晚民進黨秘書長林錫耀發聲明感謝民眾支持，呼籲台灣應儘速回復正軌，朝野團結防疫。而今天中午舉行首次「選舉對策委員會」，原本要探討2022地方選舉布局，也因為疫情決議將選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

民進黨表示，今天舉行2022年選舉對策委員會第一次會議，會中做成兩點決議，包括持續做好執政仍是當前最優先的要務；及考量目前國際疫情仍然嚴峻，國內也有本土個案，農曆年前以應全力防止疫情擴散為目標，建議即將舉行的中執會，2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

選對會結論共有兩點，第一，12月18日公投及1月9日選舉結果，選對會共同體認，不論對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結一致全力以赴，就可以凝聚民眾的認同與信任，再艱難的逆境，也都挺得過去。面對年底地方大選亦復如此，持續做好執政仍是當前最優先的要務，也必能奠定更好的勝選基礎。

選對會結論也指出，第二，農曆春節將屆，但考量目前國際疫情仍然嚴峻，國內也有本土個案，農曆年前應以全力防止疫情擴散為目標。今天選對會形成共識，建議即將舉行的中執會，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。