快訊

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

春節拉警報！ 宗教活動加嚴 指揮中心祭四大防疫措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨評估提名台中市長人選 母雞帶小雞爭議員席次

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委郭達鴻表示，目前建議黨中央名市長人選。圖／取自臉書
民眾黨台中市黨部主委郭達鴻表示，目前建議黨中央名市長人選。圖／取自臉書

台中二選區立委補選，綠營插旗成功，牽動年底市長大選。民眾黨市黨部主委郭達鴻表示，建議黨中央評估須提名市長人選，民眾黨將提名9席議員，必須有母雞帶小雞。他表示，與藍綠都有合作空間。

郭達鴻指出，民眾黨在上次大選，在台中政票拿到一成二，今年預定推出9席議員，目前已公布3席，過年後黨中央將繼續推議員參選人。

民眾黨、時代力量積極佈局，年輕勢力相中議會，要撼動藍營的過半的議會生態。

另一方面，民進黨林靜儀為民進黨第一次拿下中二選區立委席次，綠營士氣大振。對年底選舉， 鬥志高昂，尤其海線顏家兩次選輸，讓民進黨想選市長的中生代，更添信心。綠營人士指出，立法院副院長蔡其昌呼聲最高，資深立委何欣純可掀起「兩個女人的戰爭」被視為奇兵；另立委張廖萬堅也有人推舉，列入民調對象。

中二補選前動年底選情，綠營士氣大振，議員提名席次原本就評估要上修，補選後更希望增加提名席次，綠營內有同黨派系競爭，外與基進黨競爭又合作，黨內部分區域初選，必定慘烈。

民眾黨 民進黨 時代力量

延伸閱讀

中二補選、罷昶網酸最大贏家 柯文哲：對結果表達尊重

林昶佐為何不入民進黨？ 綠委點出關鍵原因

林昶佐闖過罷免挑戰 綠營分析票數後仍憂心忡忡

影／國民黨公投、補選三盤皆輸 侯友宜：我們不要氣餒

相關新聞

澎湖縣長選舉 綠營立委楊曜臉書表態不選

地方盛傳民進黨立委楊曜，最終會代表參加澎湖縣長選舉。楊曜今天在臉書宣布不參選2022澎湖縣長，建請中央黨部提名優秀同志參...

朱立倫還沒走出自己的路 除拚選舉也應扮好在野黨監督角色

國民黨輸掉了中二補選與立委林昶佐罷免案後，國民黨主席朱立倫今天在台南發表談話，他表示要爭取更多中間選民的認同。此事知易行難，特別是朱上任後還沒走出自己的路，反而被趙少康戰鬥藍等黨內山頭牽絆，朱立倫選擇從布局2022選舉出發，但除了選舉人事，朱立倫也必須加強政策監督的力道，才能充分發揮在野黨監督的角色。

民眾黨評估提名台中市長人選 母雞帶小雞爭議員席次

台中二選區立委補選，綠營插旗成功，牽動年底市長大選。民眾黨市黨部主委郭達鴻表示，建議黨中央評估須提名市長人選，民眾黨將提...

人口連兩年負成長 2021年15.3萬新生兒創歷史新低

內政部今天公布2021年人口統計，人口數為2337萬5314人，較2020年減少18萬5922人。全年出生數為15萬38...

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

民進黨自2016年重新執政後，動用政府全部資源施加於國民黨的政治壓力，無一日停歇，國民黨如何因應呢？大家只為自己算計，看不見大局。國民黨立委在立法院一盤散沙、懦弱無能，從朝野攻防最前線撤退，連帶的是國民黨幾年來在各個戰線上頻頻失利，顏家父子可不是什麼綁架國民黨的深藍，是道地的在地政治家族，這次國民黨又要把責任賴給誰？

台南大天后宮主委：國民黨出吳三桂 民進黨也有李自成

朱立倫今天上午與南市黨籍民代、里長座談後到大天后宮向媽祖上香，他說，只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、府院黨、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。