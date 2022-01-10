民眾黨評估提名台中市長人選 母雞帶小雞爭議員席次

台中二選區立委補選，綠營插旗成功，牽動年底市長大選。民眾黨市黨部主委郭達鴻表示，建議黨中央評估須提名市長人選，民眾黨將提名9席議員，必須有母雞帶小雞。他表示，與藍綠都有合作空間。

郭達鴻指出，民眾黨在上次大選，在台中政票拿到一成二，今年預定推出9席議員，目前已公布3席，過年後黨中央將繼續推議員參選人。

民眾黨、時代力量積極佈局，年輕勢力相中議會，要撼動藍營的過半的議會生態。

另一方面，民進黨林靜儀為民進黨第一次拿下中二選區立委席次，綠營士氣大振。對年底選舉， 鬥志高昂，尤其海線顏家兩次選輸，讓民進黨想選市長的中生代，更添信心。綠營人士指出，立法院副院長蔡其昌呼聲最高，資深立委何欣純可掀起「兩個女人的戰爭」被視為奇兵；另立委張廖萬堅也有人推舉，列入民調對象。

中二補選前動年底選情，綠營士氣大振，議員提名席次原本就評估要上修，補選後更希望增加提名席次，綠營內有同黨派系競爭，外與基進黨競爭又合作，黨內部分區域初選，必定慘烈。