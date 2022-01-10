台南大天后宮主委：國民黨出吳三桂 民進黨也有李自成

朱立倫今天上午與南市黨籍民代、里長座談後到大天后宮向媽祖上香，他說，只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、府院黨、又有網軍又有媒體的民進黨。

台南大天后宮主委曾連吉請朱立倫不要氣餒，他說，國民黨出「吳三桂」，民進黨也不乏有「李自成」，廟宇不分黨派，希望國泰民安。

朱立倫表示，由這次選舉，國民黨必須更努力爭取更多中間選民的認同、更很多年輕人的認同、更多淺藍的選民願意站出來，這個也是座談會上大家共同的看法。他說， 只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、所謂府院黨、又有網軍又有媒體的民進黨；所以不但要團結自己，也要把所有的反對民進黨鴨霸的力量整合在一起，才有機會。

被問到為什麼會選擇在台南重新出發？是為2022開始先布局嗎？朱立倫說，2022的布局最困難的是台南，一定要從最辛苦的地方盡快的提出候選人，所以在農曆年後，包括提名委員會跟提名協調策略小組，就會成立，也要聽地方的心聲。

朱立倫說，針對台南一定要來聽一聽地方的心聲，就像上周，他在高雄也都是聽一些里長、基層的聲音，透過座談，大家把國民黨的困境，還有大家共同的心聲講出來，共同來努力。國民黨有太多需要做的事情，只有透過這樣的基層努力，一步一腳印，才有可能從谷底當中翻身，不然的話，百廢待舉，每天沉浸在彼此互相的自責或攻擊，並不能解決問題。