快訊

直播／桃機群聚個案飆升、社區災情挫勒等 指揮中心說明

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

台南大天后宮主委：國民黨出吳三桂 民進黨也有李自成

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨主席朱立倫今天到台南大天后宮上香，右為大天后宮主委曾連吉。記者鄭惠仁／攝影
國民黨主席朱立倫今天到台南大天后宮上香，右為大天后宮主委曾連吉。記者鄭惠仁／攝影

朱立倫今天上午與南市黨籍民代、里長座談後到大天后宮向媽祖上香，他說，只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、府院黨、又有網軍又有媒體的民進黨

台南大天后宮主委曾連吉請朱立倫不要氣餒，他說，國民黨出「吳三桂」，民進黨也不乏有「李自成」，廟宇不分黨派，希望國泰民安。

朱立倫表示，由這次選舉，國民黨必須更努力爭取更多中間選民的認同、更很多年輕人的認同、更多淺藍的選民願意站出來，這個也是座談會上大家共同的看法。他說， 只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、所謂府院黨、又有網軍又有媒體的民進黨；所以不但要團結自己，也要把所有的反對民進黨鴨霸的力量整合在一起，才有機會。

被問到為什麼會選擇在台南重新出發？是為2022開始先布局嗎？朱立倫說，2022的布局最困難的是台南，一定要從最辛苦的地方盡快的提出候選人，所以在農曆年後，包括提名委員會跟提名協調策略小組，就會成立，也要聽地方的心聲。

朱立倫說，針對台南一定要來聽一聽地方的心聲，就像上周，他在高雄也都是聽一些里長、基層的聲音，透過座談，大家把國民黨的困境，還有大家共同的心聲講出來，共同來努力。國民黨有太多需要做的事情，只有透過這樣的基層努力，一步一腳印，才有可能從谷底當中翻身，不然的話，百廢待舉，每天沉浸在彼此互相的自責或攻擊，並不能解決問題。

朱立倫 民進黨 台南

延伸閱讀

昨神隱今台南現身 朱立倫道歉：失敗責難 我一肩扛起

朱立倫不出席記者會 藍委批「孬」讓支持者寒心變唾棄

朱立倫連敗甩鍋江啟臣？趙少康：責任是延續沒分前後任

選戰失敗朱立倫該下台？ 江啟臣：不做任何評論

相關新聞

人口連兩年負成長 2021年15.3萬新生兒創歷史新低

內政部今天公布2021年人口統計，人口數為2337萬5314人，較2020年減少18萬5922人。全年出生數為15萬38...

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

民進黨自2016年重新執政後，動用政府全部資源施加於國民黨的政治壓力，無一日停歇，國民黨如何因應呢？大家只為自己算計，看不見大局。國民黨立委在立法院一盤散沙、懦弱無能，從朝野攻防最前線撤退，連帶的是國民黨幾年來在各個戰線上頻頻失利，顏家父子可不是什麼綁架國民黨的深藍，是道地的在地政治家族，這次國民黨又要把責任賴給誰？

台南大天后宮主委：國民黨出吳三桂 民進黨也有李自成

朱立倫今天上午與南市黨籍民代、里長座談後到大天后宮向媽祖上香，他說，只有號召大家一起來，才有可能打敗這個海陸空、府院黨、...

【高教國際窗】台師大本土語授課爭議 可借鏡紐西蘭「毛利語入大學」經驗

國家語言發展法上路，台灣師範大學今年初開高教圈第一槍，以鐘點費提升5成的利多，獎勵用本土語授課的教師，引發反彈。向南瞭望，紐西蘭多年前將毛利語導入國立大學課堂，如願復甦原住民文化，卻也釀出不少意見衝突，成該國教育部棘手課題，值得我國借鏡。

林佳龍輔選有功再戰台中？陳亭妃：人才無法選擇戰場

台中第二選區立委補選一役，台中市前市長林佳龍輔選有功，外界也好奇是否將延續氣勢，於年底大選再戰台中？對此，同為正國會派系...

朱立倫連敗甩鍋江啟臣？趙少康：責任是延續沒分前後任

國民黨在中二補選、罷昶受挫，昨天黨主席朱立倫不出席記者會埃批評神隱；發言人凌濤解釋這都是過去設定好的政治框架和任務，遭批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。