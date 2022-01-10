林佳龍輔選有功再戰台中？陳亭妃：人才無法選擇戰場

台中第二選區立委補選一役，台中市前市長林佳龍輔選有功，外界也好奇是否將延續氣勢，於年底大選再戰台中？對此，同為正國會派系的民進黨立委陳亭妃今表示，人才無法選擇戰場，「只要民進黨需要他(林佳龍)的部分，他絕對會全力以赴」。

陳亭妃指出，林佳龍把這次補選當成自己的選戰，除了站路口、掃街，對於選戰策略的謀定，非常盡心盡力，而這場選舉能夠大贏，不論是林佳龍或是立法院副院長蔡其昌，甚至是地方每一個議員、立委，都是功不可沒。