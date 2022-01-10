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林佳龍輔選有功再戰台中？陳亭妃：人才無法選擇戰場

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
交通部前部長林佳龍（右）輔選台中第二選區立委補選，圖左為當選人林靜儀。報系資料照。記者黃仲裕／攝影
交通部前部長林佳龍（右）輔選台中第二選區立委補選，圖左為當選人林靜儀。報系資料照。記者黃仲裕／攝影

台中第二選區立委補選一役，台中市前市長林佳龍輔選有功，外界也好奇是否將延續氣勢，於年底大選再戰台中？對此，同為正國會派系的民進黨立委陳亭妃今表示，人才無法選擇戰場，「只要民進黨需要他(林佳龍)的部分，他絕對會全力以赴」。

陳亭妃指出，林佳龍把這次補選當成自己的選戰，除了站路口、掃街，對於選戰策略的謀定，非常盡心盡力，而這場選舉能夠大贏，不論是林佳龍或是立法院副院長蔡其昌，甚至是地方每一個議員、立委，都是功不可沒。

陳亭妃表示，因為林佳龍是競選總部主委，大家會好奇林的下一步，可是到目前為止，林把自己的下一步看得很開，沒有任何的明確規畫，會回歸基金會結合更多的社會力量，關懷偏鄉、關懷弱勢；但陳亭妃也提到，相信人才無法選擇戰場，「只要民進黨需要他(林佳龍)的部分，他絕對會全力以赴，這就是民進黨團結的地方」。

民進黨立委陳亭妃今於立法院受訪。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委陳亭妃今於立法院受訪。記者吳亮賢／攝影

林佳龍 民進黨 陳亭妃

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