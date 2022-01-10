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朱立倫連敗甩鍋江啟臣？趙少康：責任是延續沒分前後任

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

國民黨在中二補選、罷昶受挫，昨天黨主席朱立倫不出席記者會埃批評神隱；發言人凌濤解釋這都是過去設定好的政治框架和任務，遭批評甩鍋給前主席江啟臣。中廣董事長趙少康今受訪表示，罷免也不是江啟臣提的，且責任是延續的，沒分前後任，呼籲朱立倫面對不要躲，躲也躲不掉。

對於朱立倫未出席記者會，趙少康表示，不知道他們怎麼決策的，但不管怎樣，黨主席應該對顏寬恒拿到的8萬多票還有罷昶的5萬多票，出來表達感謝。趙強調，朱立倫能在第一時間出來最好，也許他需要沉澱，但他總是要面對媒體，要對外發表看法，躲不掉的。

凌濤說補選、罷免都是「過去設定好的政治框架和任務」。趙少康認為，也不能說都是江啟臣設定的政治任務，畢竟刪Q、罷昶都不是江啟臣發動的，而是事情發生了，就面對它，做政治領袖就是面對、解決、克服、戰勝它，既然來了就不要怕、不要躲，躲也躲不掉。

趙少康強調，政黨跟國家一樣，是一環接一環的，責任是連貫的、延續的，沒有什麼前任、後任、上任、下任，就這些任務，不需要分前任後任，也不必。朱立倫也很辛苦，有人說要抓戰犯，要朱下台，但他不認為，因為勝敗乃兵家常事，國民黨也不能一直換主席，所以2022好好選，「我支持朱主席繼續做，韓國瑜也不會在這個時候願意來接，國民黨也沒這麼多人可以天天換」。

趙少康最後建議朱立倫「擴大自己的決策圈」，小圈子決策是不行的，不能說幾個人關起門來自己想，在現在這個時代已經不行了，像民進黨的選對會已經開始運作。國民黨必須要有民意代表、智庫代表等成為決策核心，集思廣益，這已經不是一兩個人可以打仗、決策的時代。

朱立倫 趙少康 江啟臣

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