挺過罷免下一步選台北市長？ 林昶佐：沒有規畫
無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，雖同意票數多於不同意票1萬多票，但因不同意票未達門檻，林昶佐驚險過關。對於支持者勸進他選台北市長，林昶佐今表示，「現在馬上進入選舉討論，沒有必要」，最重要的是趕快盤點工作，沒有參選台北市長的規畫。
至於是否會加入民進黨？林昶佐表示，從他的兩次選舉，到這次反罷免，很感謝友軍、民進黨從下到上非常團結幫忙，革命情感不斷累積、試煉，證明面對很大困難時，即便外界想要見縫插針、分化，都還是團結守住，包括這次罷免案，一樣守住中正萬華，「非常感謝好朋友在這段期間的並肩作戰」。
林昶佐進一步說，對於是否加入民進黨的題目，又會馬上進入政治性討論，還是希望社會稍回讓政治回歸平靜，疫情之後，從陳柏惟罷免案、公投、補選至今，等於立法院去年下半會期到現在都在討論這些話題，「希望趕快回歸到正常運作」。
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