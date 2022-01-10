快訊

兩周3件泰郵包含非洲豬瘟肉品 蘇貞昌要求嚴懲收件人

中共發展航空母艦衝擊台海和平？ 專家：應密切注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆林家軍現身 2師兄進議會 今年帶2師妹闖江湖

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌的秘書游本明（左二）、曾怡芳（右二）去年底辭職後投入市議員選戰，今早由師兄林旻勳（左一）和張顥瀚（右一）陪同在路口「拜票」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌的秘書游本明（左二）、曾怡芳（右二）去年底辭職後投入市議員選戰，今早由師兄林旻勳（左一）和張顥瀚（右一）陪同在路口「拜票」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌的秘書游本明、曾怡芳去年底辭職後，分別投入安樂區、七堵區市議員選戰。兩人今早由也曾擔任林的秘書，2018年當選市議員的張顥瀚、林旻勳兩名「師兄」陪同下，在麥金路、安樂路2段路口「拜票」，希望能先闖過民進黨黨內初選這一關，再爭取為民喉舌、為民服務的機會。

游本明是仁愛區前議員游祥耀的女兒，加入林右昌團隊後，出任市府副發言人。去年底民進黨公投宣講會基隆場，游本明和張顥瀚搭檔擔任主持人，台風穩健，表現不俗。曾怡芳是七堵人，林右昌2014年競選市長時加入青年軍，擔任秘書期間成為林在七堵區的分身，了解民眾心聲並協調相關服務工作。

今年基隆市議員選舉，民進黨計畫在安樂區提名3人，七堵區提名2人。由於兩區表態參選人數都超過提名人數，預計3月間舉辦黨內初選，確定提名人選。

游本明和曾怡芳今天規畫 「大師兄帶小師妹，首發街頭拜票」行程，由張顥瀚、林旻勳陪同站在街頭，向過往民眾打招呼，尋求支持。

林旻勳說，他也是先在市長室歷練，接著透過民主機制選上市議員，才有機會進入議會，參與預算審查及推動市政。今年樂見游、曾同樣在有過行政經驗之後參選，讓議會注入新的活力。

張顥瀚表示，很高興來幫小師妹「站台」，有在市府工作的經驗對問政非常重要，年輕人加入能為議會增加能量，有助促進城市轉變。

游本明說，希望能夠得到民意的支持，通過黨內初選，並有機會為安樂區、為基隆市做事，讓家鄉變得更好。曾怡芳以姓名諧音自許「正義的一方」，指有很多年輕人跟她一樣在七堵深耕，如果順利當選議員，會更關注婦幼、老人事務，希望民眾能給她機會。

基隆市長林右昌的秘書游本明（左）、曾怡芳（右）去年底辭職後投入市議員選戰，兩人今早在路口「拜票」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌的秘書游本明（左）、曾怡芳（右）去年底辭職後投入市議員選戰，兩人今早在路口「拜票」。記者邱瑞杰／攝影

基隆 民進黨 林右昌

延伸閱讀

為林靜儀助選 林右昌：每次選舉都有人住院那麼巧？

基隆塔上梁估2月底完工 林右昌：將成國門新地標

地標豎梯基隆塔上梁 林右昌：嶄新國門新地標即將落成

確診防疫計程車司機生活足跡曝光 每天回基隆再赴桃機排班

相關新聞

挺過罷免下一步選台北市長？ 林昶佐：沒有規畫

無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，雖同意票數多於不同意票1萬多票，但因不同意票未達門檻，林昶佐驚險過關。對於支持者勸進他選台北...

基隆林家軍現身 2師兄進議會 今年帶2師妹闖江湖

基隆市長林右昌的秘書游本明、曾怡芳去年底辭職後，分別投入安樂區、七堵區市議員選戰。兩人今早由也曾擔任林的秘書，2018年...

【圖輯】照片看歷史／1997年竹聯幫「天堂」集體自首宣布解散

1997年1月10日，綽號「狗子」的「天堂」堂主王國慶，率領幫眾共8人，到台北市刑警大隊辦理脫離幫派自首，並宣告該堂自今日起解散。 王國慶年輕時擔任堂主，率領「天堂鳥」殺手闖蕩江湖，因作風剽悍聞名。1984年（民國73年）「一清專案」，他潛逃菲律賓，4年後（民國77年）被引渡回國。他表示，這幾年來「天堂」早就是名存實亡，作的都是正當生意；他希望努力工作，能受肯定，不要因為過去色彩而承受異樣眼光，因此出面向市刑大簽下解散幫派的切結書。...

【專家之眼】蔡英文多說幾次謊，自己也深信不疑

蔡英文總統與賴清德副總統7日不約而同地在臉書上表示，中央流行疫情指揮中心宣布施打第三劑疫苗間隔時間已縮短為十二週（84天...

【新竹怎麼選／下】議員恐出現超激戰 鄉鎮代表沒得選 有人想降級拚里長

新竹縣市若真的合併升格，議員席次將從70席銳減成44席，有老議員笑稱「回家顧孫」，也有議員決定戰到最後一刻，「被選民淘汰再說」。新竹縣衝擊最大，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表全沒得選，不少人紛紛評估改戰議員，還傳出有人想降級選里長，繼續為民服務，2022「大新竹」上至市長，下至議員與里長選舉預料都將是超激戰。...

柯文哲評現階段台灣政治 「綠壞、藍笨、白太弱」

民眾黨昨舉行第一屆第二次黨代表大會，黨主席柯文哲致詞時指出，現階段台灣政治「民進黨太壞、國民黨太笨，民眾黨太弱」，雖民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。