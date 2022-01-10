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基隆林家軍現身 2師兄進議會 今年帶2師妹闖江湖
基隆市長林右昌的秘書游本明、曾怡芳去年底辭職後，分別投入安樂區、七堵區市議員選戰。兩人今早由也曾擔任林的秘書，2018年當選市議員的張顥瀚、林旻勳兩名「師兄」陪同下，在麥金路、安樂路2段路口「拜票」，希望能先闖過民進黨黨內初選這一關，再爭取為民喉舌、為民服務的機會。
游本明是仁愛區前議員游祥耀的女兒，加入林右昌團隊後，出任市府副發言人。去年底民進黨公投宣講會基隆場，游本明和張顥瀚搭檔擔任主持人，台風穩健，表現不俗。曾怡芳是七堵人，林右昌2014年競選市長時加入青年軍，擔任秘書期間成為林在七堵區的分身，了解民眾心聲並協調相關服務工作。
今年基隆市議員選舉，民進黨計畫在安樂區提名3人，七堵區提名2人。由於兩區表態參選人數都超過提名人數，預計3月間舉辦黨內初選，確定提名人選。
游本明和曾怡芳今天規畫 「大師兄帶小師妹，首發街頭拜票」行程，由張顥瀚、林旻勳陪同站在街頭，向過往民眾打招呼，尋求支持。
林旻勳說，他也是先在市長室歷練，接著透過民主機制選上市議員，才有機會進入議會，參與預算審查及推動市政。今年樂見游、曾同樣在有過行政經驗之後參選，讓議會注入新的活力。
張顥瀚表示，很高興來幫小師妹「站台」，有在市府工作的經驗對問政非常重要，年輕人加入能為議會增加能量，有助促進城市轉變。
游本明說，希望能夠得到民意的支持，通過黨內初選，並有機會為安樂區、為基隆市做事，讓家鄉變得更好。曾怡芳以姓名諧音自許「正義的一方」，指有很多年輕人跟她一樣在七堵深耕，如果順利當選議員，會更關注婦幼、老人事務，希望民眾能給她機會。
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