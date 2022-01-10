【專家之眼】蔡英文多說幾次謊，自己也深信不疑

蔡英文總統與賴清德副總統7日不約而同地在臉書上表示，中央流行疫情指揮中心宣布施打第三劑疫苗間隔時間已縮短為十二週（84天），他們都會儘快打第三劑，也呼籲全國人民趕快打第三劑，保護自己，也保護他人。

雖然蔡英文知道國內購買的疫苗即將過期，而呼籲全民趕快施打，但眼尖的民眾發現，她和賴清德都沒提他們會打那一種疫苗。2021年，蔡賴兩人揚言打高端，也真的好像各打了兩劑高端。但是，那畢竟只是演戲，做不得數。

一則施打高端好像產生不了足夠的抗體，二則美國、日本、英國等很多國家都不接受施打高端的人士入境，除非他們不準備過境訪問美國，否則他們只有重新施打其他有效且被承認的疫苗。這也是蔡賴這次不敢再吹牛打高端的原因。現在，總統府的文青無疑正為蔡賴兩人施打第三劑疫苗如何「圓謊」而絞盡腦汁。

從「施打高端」的痛苦經驗中，蔡英文應該得到一個教訓，那就是說一個謊，就要用更多的謊來圓謊。問題是，蔡英文說謊成性，頭都洗了一大半，再也改不了口，甚至演變成謊言愈說愈多，最後連自己也深信不疑。

蔡英文在不少視頻節目都為自己備受爭議的博士論文與博士學位辯護。她面對著學生、青年社團，民間團體興高采烈地描述她如何在倫敦政經學院「苦讀」兩年不到就拿到一個半博士的「豐功偉績」。

只見她愈講愈興奮，也愈說愈高興，好像這一切都是真的一樣。儘管如此，除了她自己和她手下的一群詐騙集團外，恐怕全世界找不到幾個人還相信她是貨真價實、如假包換的正牌博士。

美國一向高舉「學術自由」與「學術誠實」。但面對蔡「博士」的「學術不誠實」，美國卻裝作視而不見、聽而不聞，非常鄉愿，可謂「德之賊也」！

雖然美國對蔡「博士」以假學位欺世盜名裝聾作啞，但卻不滿蔡英文對美中關係暗中搞破壞。2021年，蔡英文在雙十演說中提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論），有意挑起美中兩國矛盾與兩岸衝突。

為了給蔡英文一個教訓，美國總統拜登決定在2021年11月16日與中國領導人習近平舉行視訊峰會時宣布「不支持台獨」。拜登接著在峰會後白宮記者會上強調他「不鼓勵台獨」， 顯示美中兩國同意「共管台獨」。

面對北京的外交，軍事、經濟壓力，蔡英文這幾年都呼籲國內團結。問題是，她推動的「轉型正義」、去中國化、去孫中山化、去蔣中正化與「課綱改革」，那一樣不是撕裂社會分化族群。然而，不論是國慶演說還是元旦文告，她都把「朝野形成共識」或「感謝人民團結」掛在嘴上，毫不臉紅。

不僅如此，蔡英文從2021年10月10日開始推動「華獨」取代「台獨」，但卻為德不卒。當時，她竟然將中華民國的歷史縮短為只有72年。既然1911年至1949年的歷史被她一筆勾消，自然就沒有國父孫中山的創立民國，少了這一段歷史，蔡英文還能打著中華民國旗號招搖撞騙？