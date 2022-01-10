快訊

桃園再傳學生確診 2國小停課14天、2國中預防停課1天

元宇宙搶錢道具展：美國CES科技黑魔法大觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】蔡英文多說幾次謊，自己也深信不疑

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
蔡英文總統、副總統賴清德都在臉書表示一定會接種第三劑疫苗。圖／本報資料照片
蔡英文總統、副總統賴清德都在臉書表示一定會接種第三劑疫苗。圖／本報資料照片

蔡英文總統與賴清德副總統7日不約而同地在臉書上表示，中央流行疫情指揮中心宣布施打第三劑疫苗間隔時間已縮短為十二週（84天），他們都會儘快打第三劑，也呼籲全國人民趕快打第三劑，保護自己，也保護他人。

雖然蔡英文知道國內購買的疫苗即將過期，而呼籲全民趕快施打，但眼尖的民眾發現，她和賴清德都沒提他們會打那一種疫苗。2021年，蔡賴兩人揚言打高端，也真的好像各打了兩劑高端。但是，那畢竟只是演戲，做不得數。

一則施打高端好像產生不了足夠的抗體，二則美國、日本、英國等很多國家都不接受施打高端的人士入境，除非他們不準備過境訪問美國，否則他們只有重新施打其他有效且被承認的疫苗。這也是蔡賴這次不敢再吹牛打高端的原因。現在，總統府的文青無疑正為蔡賴兩人施打第三劑疫苗如何「圓謊」而絞盡腦汁。

從「施打高端」的痛苦經驗中，蔡英文應該得到一個教訓，那就是說一個謊，就要用更多的謊來圓謊。問題是，蔡英文說謊成性，頭都洗了一大半，再也改不了口，甚至演變成謊言愈說愈多，最後連自己也深信不疑。

蔡英文在不少視頻節目都為自己備受爭議的博士論文與博士學位辯護。她面對著學生、青年社團，民間團體興高采烈地描述她如何在倫敦政經學院「苦讀」兩年不到就拿到一個半博士的「豐功偉績」。

只見她愈講愈興奮，也愈說愈高興，好像這一切都是真的一樣。儘管如此，除了她自己和她手下的一群詐騙集團外，恐怕全世界找不到幾個人還相信她是貨真價實、如假包換的正牌博士。

美國一向高舉「學術自由」與「學術誠實」。但面對蔡「博士」的「學術不誠實」，美國卻裝作視而不見、聽而不聞，非常鄉愿，可謂「德之賊也」！

雖然美國對蔡「博士」以假學位欺世盜名裝聾作啞，但卻不滿蔡英文對美中關係暗中搞破壞。2021年，蔡英文在雙十演說中提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論），有意挑起美中兩國矛盾與兩岸衝突。

為了給蔡英文一個教訓，美國總統拜登決定在2021年11月16日與中國領導人習近平舉行視訊峰會時宣布「不支持台獨」。拜登接著在峰會後白宮記者會上強調他「不鼓勵台獨」， 顯示美中兩國同意「共管台獨」。

面對北京的外交，軍事、經濟壓力，蔡英文這幾年都呼籲國內團結。問題是，她推動的「轉型正義」、去中國化、去孫中山化、去蔣中正化與「課綱改革」，那一樣不是撕裂社會分化族群。然而，不論是國慶演說還是元旦文告，她都把「朝野形成共識」或「感謝人民團結」掛在嘴上，毫不臉紅。

不僅如此，蔡英文從2021年10月10日開始推動「華獨」取代「台獨」，但卻為德不卒。當時，她竟然將中華民國的歷史縮短為只有72年。既然1911年至1949年的歷史被她一筆勾消，自然就沒有國父孫中山的創立民國，少了這一段歷史，蔡英文還能打著中華民國旗號招搖撞騙？

蔡英文 美國 疫苗

延伸閱讀

雙林都過關 蔡英文：謝謝所有出來投票的民眾

罷昶失敗 趙少康嘆：國民黨早一點整合一定可以成功

今本土激增11例 蔡英文呼籲接種第三劑疫苗一起過好年

影／前總統馬英九南下發春聯 暗虧蔡英文沒做對的事

相關新聞

【圖輯】照片看歷史／1997年竹聯幫「天堂」集體自首宣布解散

1997年1月10日，綽號「狗子」的「天堂」堂主王國慶，率領幫眾共8人，到台北市刑警大隊辦理脫離幫派自首，並宣告該堂自今日起解散。 王國慶年輕時擔任堂主，率領「天堂鳥」殺手闖蕩江湖，因作風剽悍聞名。1984年（民國73年）「一清專案」，他潛逃菲律賓，4年後（民國77年）被引渡回國。他表示，這幾年來「天堂」早就是名存實亡，作的都是正當生意；他希望努力工作，能受肯定，不要因為過去色彩而承受異樣眼光，因此出面向市刑大簽下解散幫派的切結書。...

【專家之眼】蔡英文多說幾次謊，自己也深信不疑

蔡英文總統與賴清德副總統7日不約而同地在臉書上表示，中央流行疫情指揮中心宣布施打第三劑疫苗間隔時間已縮短為十二週（84天...

孫大千分析選戰敗因：國民黨仍沒得到年輕世代認同支持

國民黨在中二立委補選、罷昶受挫，前立委孫大千在臉書提醒，國民黨在1月9日之後應該學到5件事情；其中，國民黨在基本盤低於民...

【新竹怎麼選／下】議員恐出現超激戰 鄉鎮代表沒得選 有人想降級拚里長

新竹縣市若真的合併升格，議員席次將從70席銳減成44席，有老議員笑稱「回家顧孫」，也有議員決定戰到最後一刻，「被選民淘汰再說」。新竹縣衝擊最大，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表全沒得選，不少人紛紛評估改戰議員，還傳出有人想降級選里長，繼續為民服務，2022「大新竹」上至市長，下至議員與里長選舉預料都將是超激戰。...

柯文哲評現階段台灣政治 「綠壞、藍笨、白太弱」

民眾黨昨舉行第一屆第二次黨代表大會，黨主席柯文哲致詞時指出，現階段台灣政治「民進黨太壞、國民黨太笨，民眾黨太弱」，雖民眾...

觀察站／競逐北市長 藍綠爭勝 白拚「三腳督」

台中第二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐，綠營「雙林雙贏」目標達陣。民眾黨人士分析，此兩案仍回歸藍綠對決，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。