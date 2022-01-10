孫大千分析選戰敗因：國民黨仍沒得到年輕世代認同支持

國民黨在中二立委補選、罷昶受挫，前立委孫大千在臉書提醒，國民黨在1月9日之後應該學到5件事情；其中，國民黨在基本盤低於民進黨的情況下，年輕源票的動向將會是選舉成敗的關鍵，因此接下來必須進行全面轉型和改革。

孫大千指出，第一，以陸戰為主的傳統選舉模式已經式微，空戰將會成為未來選戰的主流；第二，國民黨在基本盤略低於民進黨的情況之下，年輕世代的動向將會是成敗的關鍵；第三，國民黨必須盡快彌補在傳統媒體平台上的絕對劣勢，如何提升在電子媒體和網路世界的影響力，將會是國民黨未來最重要的考驗。

第四，民進黨先利用媒體側翼爆料，再啟動綠色新聞台的全面報導，接著由各綠色談話性節目進行人格毀滅，最後透過網軍散布謠言帶風向，這將會成為民進黨反覆操作的勝利方程式；第五，國民黨至今仍然沒有得到年輕世代的認同和支持，接下來必須要全面進行轉型和改革。

孫大千呼籲國民黨不要害怕失敗，如果失敗之後能夠記取教訓，做出調整，那麼，每一次的失敗都會讓國民黨離勝利越來越近。