柯文哲評台灣政治 指民進黨太壞、國民黨太笨、民眾黨太弱

民眾黨今舉行第一屆第二次黨代表大會，黨主席柯文哲致詞時指出，現階段台灣政治「民進黨太壞、國民黨太笨，民眾黨太弱」，雖民眾黨創黨以來一直成長，至今仍是「不關鍵少數」，會秉持科學理性務實態度，持續朝正面力量邁進，相信終究會改變台灣的政治文化。

柯文哲指出，民眾黨過去一年開創17個地方黨部、22個服務處，今年地方選舉將檢視經營成果。他也坦言，民眾黨目前還是菁英政黨模式，同質性很高，希望黨公職可以勇敢跨出同溫層、舒適圈，在藍綠兩大黨夾殺下，說服選民選擇民眾黨。

柯文哲表示，藍、綠過度訴諸意識形態，使社會分裂相當久，從台北市施政可看出，民眾黨做得到「共融社會」理念，讓政治光譜完全不同的公務員，為民眾服務，走出意識形態對抗。

柯文哲並以一篇網路文章點評台灣政治，「民進黨太壞、國民黨太笨，但現階段民眾黨太弱，仍是不關鍵少數」，柯文哲喊話，民眾黨一直在變大，要帶領台灣走向理性務實力量，雖過程中有些波折爭議，但還是越來越強，相信一步步終究會改變台灣政治文化。

柯文哲在會中也提到，親民黨、新黨、台聯出現又消失，民眾黨要避免以前犯過的錯誤，希望有新的領袖出現，「如果做不到，民眾黨還是會消失」，若有一天自己不是黨主席，如果沒有夠強領導人，也要有很強的團隊集體領導。

今日會中，民眾黨也通過兩項組織章程修正案，包括新增指定中央委員三席，由黨主席指派，以及未來黨代表大會可透過電子化、視訊方式進行。

對於有黨員批評，黨主席指定中央委員是消滅黨內民主機制，恐形成一言堂，柯文哲今受訪時表示，上一次中央委員選舉，黨主席提名的跟大家一起選，搞得大亂，這是經過上一次選舉的改進，並仍保留票選的中央委員，比因職務而指定的席次還要多。