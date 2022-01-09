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中二補選、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

雙林都過關 蔡英文：謝謝所有出來投票的民眾

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台中第二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出，北市中正萬華區立委林昶佐罷免案也未通過，蔡英文總統今晚在臉書上表示，謝謝所有出來投票的民眾，為台灣的民主盡一份心力；此刻面對新一波本土疫情，最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗。

蔡總統說，今天台中第二選區舉行立委補選，恭喜林靜儀當選，也謝謝林靜儀在這段日子的努力，最終獲得鄉親的肯定。相信林靜儀在接下基進黨前立委陳柏惟的棒子後，一定會盡全力照顧中二選區的鄉親。同時，台北市中正萬華立委罷免案結果出爐， 林昶佐也繼續留在國會，希望林昶佐為中正萬華的選民、為台灣繼續加油，「我要謝謝所有出來投票的民眾，為台灣的民主盡一份心力，守護台灣的民主。」

蔡總統表示，補選、罷免案都已經結束了，「此刻面對新一波本土疫情，我們最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗。台灣還有很多考驗，人民更期待我們對於接下來的經濟發展、能源轉型、國防安全和外交工作等繼續打拚，我們都要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。」

疫情 林靜儀 林昶佐

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