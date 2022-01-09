我駐立代表處憂陸報復未協助立陶宛？ 外交部澄清

有媒體報導指出我國駐立陶宛代表處因憂慮在中國台商遭報復，低調進行相關處理，外交部今晚澄清指出，我國駐立陶宛代表黃鈞耀積極聯繫。

國內媒體報導，指立陶宛遭到中國大陸經濟施壓，去年12月初曾向台灣求援，12月中旬蔡英文總統詢問相關發展時，才發現我駐立陶宛代表處的處理進度為零，因黃鈞耀擔心在中國的台商遭北京報復，採取低調方式處理，引蔡英文總統震怒，要求相關單位盡速協助立陶宛。

外交部今晚澄清表示，報導中有關黃鈞耀的內容與事實不符；外交部指出，黃鈞耀在第一線推動台立相互設處，積極負責，尤其在中國對立陶宛進行日益猖狂的外交與經濟制裁後，更是積極聯繫立陶宛各相關部會或工商產業團體與國內對接，各項成果顯著。