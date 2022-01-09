北市人口流失砍第3副市長？ 柯文哲答案對黃珊珊不利

台北市人口創新低，預估今年5、6月跌破250萬人時，依地方制度法，3位副市長將減少1名，副市長黃珊珊也被議員點名是持「丙章」的第三副市長，恐面臨失業危機。對此台北市長柯文哲表示，內政部規則講清楚，都會遵守；至於第三副市長是誰？柯文哲則說，按法律應是照甲、乙、丙章順序。

對於是否將砍一名副市長，柯文哲說，法律怎麼定就會遵守，將函釋內政部，講清楚是否新市長出現的時候才改，「總不會說掉到250萬人，本來有3個副市長，誰不要幹下去？這個還是要問內政部」。

談及北市人口外移狀況，柯文哲表示，2020年台灣就已經「生不如死」，因當年移民有1萬人，所以有撐住，但去年實際上已在下降，「除非大幅修改移民政策，不然從去年開始，台灣總人口就是開始下降」。

柯文哲說，台灣接近歐美社會，民眾上班時間到市中心上班、下班就回去，台北市的情形也越來越明顯，「晚上在台北市睡覺是270萬人，白天中午的時候是350萬人，白天跟晚上差80萬人」，許多人晚上下班回到新北、桃園、基隆等地睡覺。