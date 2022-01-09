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不斷更新／中二立委補選即時開票 林靜儀微幅領先顏寬恒

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柯媽同台顏寬恒為民眾黨插旗台中？ 柯文哲：有叫她不要亂吃飯

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒（左）與柯文哲母親何瑞英（右）日前在台中市沙鹿玉皇殿巧遇。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒（左）與柯文哲母親何瑞英（右）日前在台中市沙鹿玉皇殿巧遇。記者黃仲裕／攝影

台中第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案今日登場，對於柯文哲的媽媽日前曾與國民黨補選候選人顏寬恒同台，是否是為了民眾黨在中部插旗，布局議員選舉？台北市長、民眾黨主席柯文哲今表示，「我們沒有那麼權謀，這個還好啦」。

柯文哲也表示，他已經跟媽媽說，「拜拜就拜拜，不要到處亂吃飯」，但媽媽就是這樣，人家帶就去拜拜，特別是人家提供車子就去了。

對於罷昶案及中二立委補選的立場為何？柯文哲表示，民主政治還是民意的表現，投票結果出來，尊重民意的選擇，沒有特別的意見。如果民眾黨有候選人就支持，如果沒有，當然是保持中立，但保持中立不表示不能對候選人做評論，「我們沒有動員去支持誰，但每個人候選人我們還是有評論的權利」。

對於環南市場自治會長林勝東在罷免前挺林昶佐，柯文哲則說，人活在世界上不是只有政黨，還是很多朋友關係，對每一個人的選擇都表達尊重，沒有特別意見。

至於不斷有罷免案，是否應修法避免浪費社會資源？柯文哲表示，法是民進黨修的，修得讓大家疲於奔命，法不是不能改，事情過後再想想，是不是可讓整個民主制度更穩定一點。他也表示，修法可以討論，一般罷免要25%出來投票本來不是那麼容易，但是變成仇恨動員就變得有可能。

台北市長柯文哲今出席民眾黨黨代表大會。記者吳亮賢／攝影
台北市長柯文哲今出席民眾黨黨代表大會。記者吳亮賢／攝影

柯文哲 民眾黨

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