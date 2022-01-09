除帛琉外全列高風險國家 侯友宜：有改跟沒改差不多

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日受訪說，建議中央哪個國家進來最多確診，就要採取更嚴格的限制，並思考是否調整10+4或是7+7等檢疫方案。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日受訪說，建議中央哪個國家進來最多確診，就要採取更嚴格的限制，並思考是否調整10+4或是7+7等檢疫方案。記者劉懿萱／攝影

面臨春節人潮移動高峰期，境外移入人數持續攀升，中央流行疫情指揮中心昨日表示，擬將帛琉以外的國家，都列高風險國家。新北市長侯友宜今日受訪說，「有改跟沒改差不多」，建議中央哪個國家進來最多確診，就要採取更嚴格的限制，並思考是否調整10+4或是7+7等檢疫方案。

指揮中心指揮官陳時中昨日說，避免因為各種名詞太多，造成行政程序繁雜，將不會再對飛機乘客再做隔離，把帛琉以外的國家都列為高風險國後，帛琉以外的旅客入境需檢疫14天，入境方案不管是7+7、10+4或14天，都是檢疫14天。

侯友宜說，這樣「有改跟沒改差不多」，認為唯有快速調整方式，才能將Omicron病毒阻絕境外，全部都列高風險國家，沒有差異性，建議中央哪一個國家進來的最多，就採取更嚴格的限制，不要等境外防線全部被突破以後，讓全民低度活動又賠上經濟，盼中央重視。

另外，新竹市長林智堅宣布，跟進侯友宜「拍照、唱歌都要戴口罩」的政策。侯友宜說，「戴口罩比第三劑還重要」國內疫情之所以沒有比國外嚴重，是因為國人都對戴口罩非常重視，因此養成戴口罩習慣，在疫情嚴峻時期是必備條件。

侯友宜 口罩 疫情

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