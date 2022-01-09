烏龍！罷昶總部領銜人準時投票 卻發現「跑錯地點」

台北市第五選區立委林昶佐罷免案今投票，罷昶總部領銜人周世雄原訂早上10時至成都路183投票所投票，卻被選務人員提醒「跑錯投票所」，周世雄表示，戶籍在11月時有遷動，加上自己沒收到投票通知到，才跑錯地點，但並不影響心情。

周世雄今準時10點出現在萬華區投票所準備投票，但卻發生「跑錯投票所」烏龍，被選務人員提醒，才知道搞了烏龍。

周表示，四大公投時，他還在成都路舊的戶籍地，但去年11月將戶籍遷到中正區，而罷昶是在12月3日成案，4個月內變更戶籍，同一選居必須到新的投票所投票，加上沒有收到投票通知，才跑錯地點，「但不會影響心情」。

對於今天投票心情，周世雄表示，不會緊張，反而比較輕鬆，從連署階段到昨日晚上，心情都很平靜，無論投票結果如何，都是最好的結果。

周世雄表示，在此之前正反雙方論述都充分表述，今天是投票日，也是民主生化的進程，這件事情「水可載舟，亦可覆舟」，能帶給民意代表借鏡跟警惕，是很寶貴的經驗和教材。

至於昨晚選前之夜部分香豔的橋段尺度是否太大？周說，「還好啦，比大港開唱尺度小多了」，大家都當作表驗，是很突然的橋段，不加分也不扣分，以欣賞的角度去看，重點是在罷免和不罷免的宣傳。