民眾搶打第3劑！ 嘉義縣設大型接種站 號碼牌一早發完

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣水上國小大型接種站今天上午湧入大批民眾，準備施打第3劑莫德納疫苗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小大型接種站今天上午湧入大批民眾，準備施打第3劑莫德納疫苗。記者莊祖銘／攝影

疫情升溫，嘉義衛生局防堵疫情擴散，今天增設中埔、水上和朴子大型接種站，提供民眾接種第3劑疫苗，水上國小接種站獲配1000劑疫苗，儘管日正當中，但許多鄉民時間未到便來排隊，號碼牌老早發放完畢。

指揮中心日前宣布縮短第3劑疫苗施打間隔至12周，嘉義縣衛生局宣布今天增設水上國小、中埔國中和朴子國小作大型接種站，提供上午9點到12點、下午1點到4點全天診，供民眾接種第3劑莫德納疫苗

水上國小工作人員表示，今上午9點未到就有許多鄉親在校門外守候，水上獲配1000劑疫苗，原預計上午和下午各發放500張號碼牌，但因人數太多上午已發放至650張，不及打到的民眾，只能請他們下午再來。

嘉義縣長翁章梁和衛生局長趙紋華今天上午也到水上國小視察疫苗接種情形，他呼籲符合資格民眾儘速接種第3劑疫苗，共同提升全體防護力。

嘉義縣衛生局表示，今天縣內除三大接種站，民雄衛生所也提供全天候診；義竹中正堂設小型接種站，與其他鄉鎮衛生所及慢性疾病防治所提供上午診，呼籲民眾儘速接種。

趙紋華說，明起18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構也提供疫苗接種服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型，目前已有約3000人預約，18歲以上民眾接種第1、2劑疫苗，送200元禮券或等值禮品。

嘉義縣水上國小工作人員引導民眾施打疫苗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小工作人員引導民眾施打疫苗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小接種站今天上午湧入大批民眾，工作人員耐心引導民眾填寫基本資料。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小接種站今天上午湧入大批民眾，工作人員耐心引導民眾填寫基本資料。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小大型接種站9點未到便湧入長長排隊人潮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上國小大型接種站9點未到便湧入長長排隊人潮。記者莊祖銘／攝影

莫德納疫苗 衛生局 嘉義

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