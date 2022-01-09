民眾搶打第3劑！ 嘉義縣設大型接種站 號碼牌一早發完

疫情升溫，嘉義縣衛生局防堵疫情擴散，今天增設中埔、水上和朴子大型接種站，提供民眾接種第3劑疫苗，水上國小接種站獲配1000劑疫苗，儘管日正當中，但許多鄉民時間未到便來排隊，號碼牌老早發放完畢。

指揮中心日前宣布縮短第3劑疫苗施打間隔至12周，嘉義縣衛生局宣布今天增設水上國小、中埔國中和朴子國小作大型接種站，提供上午9點到12點、下午1點到4點全天診，供民眾接種第3劑莫德納疫苗。

水上國小工作人員表示，今上午9點未到就有許多鄉親在校門外守候，水上獲配1000劑疫苗，原預計上午和下午各發放500張號碼牌，但因人數太多上午已發放至650張，不及打到的民眾，只能請他們下午再來。

嘉義縣長翁章梁和衛生局長趙紋華今天上午也到水上國小視察疫苗接種情形，他呼籲符合資格民眾儘速接種第3劑疫苗，共同提升全體防護力。

嘉義縣衛生局表示，今天縣內除三大接種站，民雄衛生所也提供全天候診；義竹中正堂設小型接種站，與其他鄉鎮衛生所及慢性疾病防治所提供上午診，呼籲民眾儘速接種。