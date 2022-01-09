陳水扁訪「飛躍的羚羊」 紀政：東奧正名原因很簡單

被譽為「飛躍的羚羊」的傳奇運動員紀政，今上前總統陳水扁廣播節目，談起自己爭取東奧正名一事，她說，單純的原因就是自己曾三度參加奧運都是用台灣這個名字，這與台獨無關，而是這是我們國家的名字。

紀政說，Chinese Taipei不是我們國家的名字，她曾經以「Taiwan」和「R.O.C」出賽，看見現今運動員只能以Chinese Taipei出賽很難過。

陳水扁聊到自己任內爭取世運，在2009年高雄取得世運主辦權，紀政說，當時自己曾跟世運主席說，「我用生命保證我們一定會舉辦得很好。」

紀政出生新竹牛埔農村的紀政，因家境貧困、爸爸又因二二八事件入獄，她曾當養女5至6年。她說，爸爸被關出來後就沈默寡言，從不談及二二八始末，但紀政的大姊從小就會跟她說二二八事件，這也影響她的歷史觀和價值觀。

陳水扁說，非常感謝紀政在自己在土城被關時來探望。紀政當時用自己喜歡的詩鼓勵陳水扁，「如果一個人是生活在昨天的遺憾，或者是明天的憂慮，就不會擁有感恩的今天。」

紀政在24歲成為華人世界第一個摘下奧運銅牌的女性運動員，後續也不斷創下體壇紀錄，兩年拿到53面獎牌，更不斷刷新台灣體壇紀錄，至今未有人打破，紀政的名字享譽國內外體壇。

陳水扁說，紀政身負為台灣爭光的壓力，雖得到不少肯定，但也付出相當代價，「這是全台灣對不起妳」。紀政回憶，自己的膝蓋傷是因跳高引起，「當時在曼谷亞運很怕對手發現自己膝蓋痛，一直佯裝沒事，也是第一次在膝蓋上打針，但因為沒有好轉而棄權，奇蹟並沒有出現。」