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影／前總統馬英九南下發春聯 暗虧蔡英文沒做對的事
前總統馬英九今天到台南，前往眷村發放春聯，提前賀歲，面對中二選情不願多談，他只說，過年前發春聯已經持續了10多年，今年的春聯的字是他自己寫的，「字寫得不好，但絕對沒有錯字」，暗虧蔡英文總統春聯曾出過錯字風波，謝龍介也加碼「找到錯字一個字獎勵1萬元」。
馬英九面對中二選情不願多談，國民黨市議員謝龍介在場說，「馬總統執政的時候，絕對不可能動用國家機器打在野黨候選人」時，馬英九在一旁一直搖頭。
馬英九今天南下台南長榮新城、大道新城兩處眷改社區發放春聯，並與民眾合影，現場有數百人高喊「馬總統好」，氣氛熱烈，謝龍介等人也在場陪同。
謝龍介表示，馬英九從政以來始終如一，堅持做對的事情，不像是有些人立場隨時改變，中華民國應該是全台灣民眾最大的公約數，但是執政黨要用的時候就說是中華民國，不用的時候又是另外一回事，實在「亦反亦復小人心」；而台中二選區立委補選選情激烈，執政黨動用國家機器來打擊在野黨候選人，如果是馬英九執政，絕對不會這麼作。
馬英九昨天推出今年新春春聯，南部第一站發放春聯就選擇台南，而今年春聯的用詞是唐代著名詩人駱賓王所寫「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，他自謙字寫得不好，但強調絕對不會有錯字，暗虧總統蔡英文在2016年時發放春聯詩句「自自冉冉、歡喜新春」，應該是「自自由由」的引用錯誤。
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