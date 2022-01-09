高雄接種站首日近4千人預約 加開打線開放未預約民眾

桃園機場再爆群聚感染，高雄市為催打第3劑疫苗，今天起到1月14日在鳳山區大東文化藝術中心開設接種站，提供莫德納疫苗。高雄市衛生局表示，首日就有近4千人預約，現場並湧進許多沒預約的民眾，衛生局在捷運大東站加開打線。民眾說，看北部的疫情驚驚，快過年了，還是緊來注注卡安心！

截至1月7日為止，高雄市全年齡第一劑接種率達78.77%，第二劑接種率68.63%；65歲以上長輩第一劑接種率82.0%，第二劑接種率75.8%。

高市衛生局疾管處長何惠彬表示，第二劑接種滿84天者，都可以來接種第三劑疫苗，高雄目前有412家合約醫療院所都可預約接種，衛生於也在1月9日至14日於大東文化藝術中心開設大型社區接種站，時間是每天上午8點半至11點半、下午1點半至4點半。

今天第一天開站，開放預約額度是4000人，截至昨晚預約者有3950人；未預約民眾，衛生局也在現場提供一定數額的接種，原則上是1000人。

今天早上8點，就有許多民眾到大東文化藝術中心等候，為免民眾久候，衛生局準備就緒後也提前開打。30歲的王先生在交通單位服務，前兩劑是打AZ，聽到開放第三劑就趕快來預約，雖然不能保證百分百不會感染，還是覺得打一打比較安心。林先生說，因為趕著要出國，所以帶證明來提前接種第三劑。

現場也湧入很多未預約的民眾，衛生局將預約與未預約者「分流」，未預約民眾引導至旁邊捷運大東站空間，設置另外的打線。張小姐帶著黃卡和健保卡，想說來碰碰運氣，方便的話就打。

何惠彬表示，第三劑疫苗開放民眾可以任選，在莫德納疫苗部分，目前有22家合約醫院周一至周五都有開診；另外在BNT，每周有2到3天的門診可供民眾選擇。衛生局會持續評估民眾預約及接種狀況，醫療院所若有飽和的狀況，衛生局會彈性開設各行政區的大型疫苗接種站。

衛生局鼓勵長輩接種，1月底前75歲以上長者在基層診所打任一劑都可獲500元超商禮券；18歲以上接種第1、2劑可獲200元禮券。 高雄市催打第3劑疫苗，1月9日至14日在鳳山區大東文化藝術中心開設接種站，提供莫德納疫苗。記者徐如宜／攝影 高雄市催打第3劑疫苗，1月9日至14日在鳳山區大東文化藝術中心開設接種站，提供莫德納疫苗。記者徐如宜／攝影 高雄市衛生局在捷運大東站加開打線，為未預約的民眾接種疫苗，隨到隨打。記者徐如宜／攝影

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