影／立委補選今投票 林靜儀：不會緊張
台中市第二選區立委補選今天投票，林靜儀今上午9時在烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇她接生的雙胞胎及其家屬、她服務過的病患為她加油，她則開心表示，「繼續為你們服務」。她在投票前受訪時說，她不會緊張，會努力到最後一刻，昨晚睡得很好。
林靜儀昨晚的選前之夜，她與台灣基進前立委陳柏惟、台中市議員陳世凱在台上相擁，今天解釋說是互相擁抱和鼓勵。她相信這一路努力過的同事都有一樣的心，就是要與當地民眾一起努力。
林靜儀說，她已經好幾周沒回家，投完票後，她至少要回去看一下媽媽。她的父母昨晚有到場，她剛開始投入選舉時，父母有擔心她太辛苦，後來覺得團隊很團結就比較放心，會和她「加油！」，還說很感動。
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