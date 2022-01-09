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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

影／立委補選今投票 林靜儀：不會緊張

聯合報 / 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者黃仲裕／攝影

台中市第二選區立委補選今天投票林靜儀今上午9時在烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇她接生的雙胞胎及其家屬、她服務過的病患為她加油，她則開心表示，「繼續為你們服務」。她在投票前受訪時說，她不會緊張，會努力到最後一刻，昨晚睡得很好。

林靜儀昨晚的選前之夜，她與台灣基進前立委陳柏惟、台中市議員陳世凱在台上相擁，今天解釋說是互相擁抱和鼓勵。她相信這一路努力過的同事都有一樣的心，就是要與當地民眾一起努力。

林靜儀說，她已經好幾周沒回家，投完票後，她至少要回去看一下媽媽。她的父母昨晚有到場，她剛開始投入選舉時，父母有擔心她太辛苦，後來覺得團隊很團結就比較放心，會和她「加油！」，還說很感動。

台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀（左）選前之夜，她與台灣基進前立委陳柏惟（右）、台中市議員陳世凱（中）相擁。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀（左）選前之夜，她與台灣基進前立委陳柏惟（右）、台中市議員陳世凱（中）相擁。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇曾服務過的患者為她加油，她開心表示「我繼續為你們服務」。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇曾服務過的患者為她加油，她開心表示「我繼續為你們服務」。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇曾服務過的患者為她加油，她開心表示「我繼續為你們服務」。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票，巧遇曾服務過的患者為她加油，她開心表示「我繼續為你們服務」。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人林靜儀今天到烏日僑仁國小活動中心投票。記者趙容萱／攝影

林靜儀 投票 台中市

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