影／顏寛恒昨晚探視父親顏清標 今早投完票後說有信心

中二選區立委補選今天投票，立委候選人顏寛恒今天早上投票，他說昨晚的晚會結束後去醫院探視父親顏清標，他希望父親多休息，媒體問他，父親有無對他加油打氣，他說家人一定是全力協助當後盾，父親目前仍在醫院，依醫師指示，配合醫師要求休息。

顏寛恒今天受訪說，他目前心情平靜，今天天氣好，很早就來投票，把該做的事先做好，他已做完整的努力和衝刺，希望大家踴躍投票，他和家人的投票所不一定在同一個地方，妹妹顏莉敏應該等一下會去投票。