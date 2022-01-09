【專家之眼】駁蘇部長對地方財政的指示

財政收支劃分法（以下簡稱財劃法）因凍省之故而於1999年1月25日修「正」，從那時至今，財劃法已超過20年沒動，這期間，經歷兩次政黨輪替（民進黨上台，不公的財劃法依然肆虐地方，並未因該黨高唱的正義而改觀），地方制度法又於2009年修法，使原本的二都暴增為六都，而近日又在討論第七都乃至第九都的問題，至於台灣的GDP總量世界排名，則從1999年的17名掉到2020年的第24名（根據世界經濟信息網，不同的數據庫排名自有不同）。

即使台灣的內外環境都發生了天翻地覆的變化，仍然看不出中央政府有修財劃法的打算，似乎還想繼續寄生在地方政府身上，繼續吸吮地方政府的血液和營養。

鑑於財劃法年久失修，財政部長蘇建榮在2020年8月5日接受廣播節目專訪時表示，「即使財劃法未來修正，地方政府自己還是要財政努力，問題才會真正解決，例如調整房屋稅、地價稅、土增稅，或增加非稅課收入，如規費等」。

蘇部長此說值得商榷。地方財政困難，究竟問題出在哪裡？蘇部長說：「即使財劃法未來修正，地方政府自己還是要財政努力，問題才會真正解決」，這句話的意思是地方政府財政不努力。面對中央政府的指控，地方政府似乎也只能啞巴吃黃蓮，不然，明年的補助款就要減少了。

對於如何改善地方財政，蘇部長給地方政府的指示是：「調整房屋稅、地價稅、土增稅或增加非稅課收入，如規費等」，問題就能「真正解決」。他的意思是，修財劃法不能真正解決問題，要真正解決問題，必須從地方稅下手。而地方稅的調整或開徵又是地方政府自己的事，因此，不要把地方財政困難的難題推給中央政府。

然而，地方政府調整「房屋稅、地價稅、土增稅，或增加非稅課收入」，地方政府的財政困境就能像蘇部長所說「真正解決」嗎？不，還是解決不了，原因是中央統籌分配款以及來自於中央的補助收入占了地方政府的歲入的比重太高了。

就以台北市109年度的歲入來說，中央統籌分配款與補助收入兩者相加就佔了該市歲入的33％，而我們知道，台北市是全台灣各地方政府中財政狀況最好的一個，都需要中央「施捨」578億（109年度），其他地方政府所占的比重就必然更高了，例如台東金鋒鄉的自有財源比例才1.28％（109年度），換言之，高達98.72％的財源都是來自於上級的「施捨」。

所以，即使地方政府在地方稅上再怎麼努力，都不可能財政自主，因為地方財政的歲入結構中，占大宗的不是地價稅、土地增值稅等地方稅，而是來自於中央的「施捨」。

同樣以台北市109年度的歲入來看，地價稅、土地增值稅、房屋稅是地方稅裡面的大宗，即使是大宗，也只不過各占了歲入的16％、10.5％、8.7％，至於非稅課收入的規費，更只佔歲入的4.7％，哪裡比得上光是統籌分配款就佔了台北市歲入的24％？因此，蘇部長說地方財政不努力，就有混淆視聽的嫌疑了。

要改善地方財政，從地方稅下手是解決不了問題的，必須從問題的根源，那就是分配不公的財劃法，只有重劃中央和地方的財源，才能真正的解決問題。因此，財政部趕快提修正案吧！就算財政部不提，在野黨也該提啊！