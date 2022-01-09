中二、罷昶衝擊二都市長選戰？藍：台中影響大、台北小

台中市立委第二選區補選與台北市立委林昶佐罷免案今天投票，因這兩場選戰是2022地方九合一選舉前最後一戰，勝負影響藍綠氣勢消長。但藍營內認為，中二立委補選影響大，林罷免案則不影響台北市版塊。

國民黨團副書記長李德維表示，中二立委補選若能勝選，對台中市長盧秀燕連任選情當然加分；林昶佐若能罷免成功，當然也可以在四大公投後，讓國民黨的士氣有所回升，都能贏最好，有利於年底選戰，希望最後都能力挽狂瀾。

但李德維認為，今天的選舉、罷免結果對年底台中市與台北市兩都選舉，中二選區立委補選還是影響比較大。李說，屬綠營的前立委陳柏惟因做不好、爭議言行遭罷免，若補選卻又讓民進黨候選人林靜儀當選，印證國民黨支持未回歸，民進黨黨政動員有效，盧秀燕要爭取連任將面對更多挑戰。

至於罷免林昶佐案，李德維說，若罷免失利，立委席次維持現狀，再加上國民黨自始都是以輔助地方與社團角度協助，並沒有深度動員，罷免投票結束，藍綠板塊不會因為結果變動太大，對年底台北市長選戰影響有限。

有藍委則表示，中二選區國民黨立委候選人顏寬恒當選、林昶佐罷免成功，當然最好，若結果都正好相反，對國民黨還是一大衝擊。

至於對年底台中與台北兩都市長選舉影響，該藍委也認為，對盧秀燕影響較大，光在藍營內部就會被與公投宣傳表現一起扣起來究責；至於罷昶結果則對台北市長選舉影響則還好，畢竟本來就不看好，也非國民黨主推，若罷免未成非戰之罪。