指揮中心研議全球納高風險國家 專家：與病毒共存

因應全球疫情嚴峻，邊境檢疫措施將有改變。指揮中心指揮官陳時中說，目前全世界一天確診人數高達290萬人，這是一個驚人數目，下周二將討論，除了帛琉，其它所有國家均列為高風險國家。專家表示，目前全世界國家疫情風險差不多，將所有國家疫情一視同仁，這就是「與病毒共存」。

陳時中說，主要國家如美國昨天確診高達88萬人；法國32萬人，但法國才6千多萬人口，確診人數32萬是非常多的；澳洲確診個案從4.2萬升到6.5萬，再升到7.7萬人，日本也蠢蠢欲動，現在已6千多人，韓國維持4千多人，全世界疫情嚴重，這是我們擔心的，而抗疫要大家一起來。

「下周二會開會討論除了帛琉，將其它所有國家都列為高風險國家，因此所有國家入境者邊境管制，將比照現行規定。」陳時中說依各人情況不同，選擇7＋7、10＋4或14＋0等方案的檢疫程序。

以往於邊境檢疫發現確診者，在防疫旅館的搭機前後兩排旅客，將從居家檢疫改為居家隔離，且隔離時間須從確診者公布後重算14天，但往後此類接觸者於入境後均屬居家檢疫，檢疫天數就從入境當天計算不須重算。

指揮中心發言人莊人祥說，會有這樣的改變，是剛開始時，對Omicron不夠清楚與了解，當時英國率先針對南非等國家禁航，指揮中心即同步將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，要求入境者須入住集中檢疫所。

莊人祥說，對Omicron較為了解後，若經開會討論，往後全球都是高風險國家，從重點高風險國家即不需要入住集中檢疫所，可以改住防疫旅館等處所。

台大兒童醫院院長黃立民說，全世界國家疫情風險差不多，將所有國家疫情一視同仁，這就是「與病毒共存」，再列重點高風險國家已沒有太大意義，且把集中檢疫所房間、人力空出來，總是會有用處的。