快訊

1小時60元還排不到！北市鎖定西門、信義商圈 公有車格恐漲價

捷克新政府施政綱領 將強化含我國等印太民主夥伴合作

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，捷克政府7日公布政府施政綱領（Government Program Statement），其中在外交政策部分指出，將強化與我國等印太民主夥伴的合作。外交部對此表達歡迎，樂見台捷關係持續深化，發展互利互惠的雙邊關係，共同守護民主。

外交部表示，這項施政綱領內容涵蓋捷克政府各項領域的施政方向與藍圖，在外交上將基於與歐盟、北約及鄰國的良好關係，遵循「哈維爾」外交政策傳統，推進與民主國家的夥伴關係；對外關係同時臚列「中歐四國集團」（Visegrad Group, V4）、德國、美國、英國、以色列，以及印太地區的台灣、印度、日本及韓國等民主夥伴，作為合作重點國家。

外交部表示，台捷關係一向密切友好，兩國基於自由、民主與尊重人權等共享價值，建立理念相近的夥伴關係。捷克執政聯盟在去年競選期間業將深化對台關係列入競選政綱，這次更載入施政網領，具體展現對發展兩國關係的重視。

外交部表示，去年10月底國家發展委員會主任委員龔明鑫率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問捷克成果豐碩，雙方簽署包括網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等領域總計5項MOU。外交部將與各部會密切合作，致力提升與捷克的民主夥伴關係，在經貿、投資、科技、防疫、資安及教育文化等領域，推動全方位的合作互動，具體實踐「強化歐洲鏈結計畫」。

外交部 捷克 考察

延伸閱讀

美智庫：台灣等6盟友均盼美擴大參與印太安全

澳網／與約克維奇在同旅館隔離 捷克女將：感覺像坐牢

澳網／小約風波燒到捷克女將 地主球星也批澳洲作法不當

澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證

相關新聞

捷克新政府施政綱領 將強化含我國等印太民主夥伴合作

外交部今天表示，捷克政府7日公布政府施政綱領（Government Program Statement），其中在外交政策...

檢舉「議顏堂」選後才回文 王鴻薇：NCC當打手不掩飾

日前台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委鄭照新、林家興等人到NCC檢舉政論節目 「議顏堂」亂象。但台北市議員王鴻薇指出，...

提升防疫等級？陳時中：有必要則不排除針對桃園升3級

國內爆發桃園機場染疫事件，累計14人確診、2人快篩陽性待複驗。桃園市長鄭文燦表示要提升防疫等級，中央流行疫情指揮中心指揮...

郭崇倫會客室EP36｜當年國際孤立相濡以沫 民主轉型後的南非為何失敗

結束南非種族隔離政策，將政權和平轉移的兩位關鍵人物，屠圖大主教與前總統戴克拉克，相繼在去年末辭世，時空倒轉到1986年，當時仍與中華民國有邦交的南非，正因種族隔離遭世界孤立。

馬英九虎年春聯來了 引駱賓王詩盼新年寒色去、曉光新

一年一度前總統馬英九春聯出爐，馬上午也在國民黨立委蔣萬安陪同下，至台北市草埔市場首發。今年虎年春聯，馬再以親筆書寫「雖辭...

國民黨市長初選年後起跑 蔣萬安：大家關心是守住疫情

布局台北市長選戰，國民黨台北市黨部初步構想在2月底、3月初舉辦市長初選。被勸進參選的青壯派立委蔣萬安何時表態，引發關注。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。