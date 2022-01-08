捷克新政府施政綱領 將強化含我國等印太民主夥伴合作
外交部今天表示，捷克政府7日公布政府施政綱領（Government Program Statement），其中在外交政策部分指出，將強化與我國等印太民主夥伴的合作。外交部對此表達歡迎，樂見台捷關係持續深化，發展互利互惠的雙邊關係，共同守護民主。
外交部表示，這項施政綱領內容涵蓋捷克政府各項領域的施政方向與藍圖，在外交上將基於與歐盟、北約及鄰國的良好關係，遵循「哈維爾」外交政策傳統，推進與民主國家的夥伴關係；對外關係同時臚列「中歐四國集團」（Visegrad Group, V4）、德國、美國、英國、以色列，以及印太地區的台灣、印度、日本及韓國等民主夥伴，作為合作重點國家。
外交部表示，台捷關係一向密切友好，兩國基於自由、民主與尊重人權等共享價值，建立理念相近的夥伴關係。捷克執政聯盟在去年競選期間業將深化對台關係列入競選政綱，這次更載入施政網領，具體展現對發展兩國關係的重視。
外交部表示，去年10月底國家發展委員會主任委員龔明鑫率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問捷克成果豐碩，雙方簽署包括網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等領域總計5項MOU。外交部將與各部會密切合作，致力提升與捷克的民主夥伴關係，在經貿、投資、科技、防疫、資安及教育文化等領域，推動全方位的合作互動，具體實踐「強化歐洲鏈結計畫」。
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