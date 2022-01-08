檢舉「議顏堂」選後才回文 王鴻薇：NCC當打手不掩飾

日前台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委鄭照新、林家興等人到NCC檢舉政論節目 「議顏堂」亂象。但台北市議員王鴻薇指出，她直至投票日前最後上班日，仍未收到回文，經一再追問，才發現NCC是7日發文，選後檢舉人才會收到回文，完全就是毫不掩飾護航「議顏堂」的打手角色。

王鴻薇說，這種選舉奧步，民進黨政府拆顏家房子倒是衝第一，自家人媒體亂象，NCC倒是很會裝死，一律都送媒體自律，白話說就是叫它們下次小心，別人就是撤照換人，國家公器淪落綠營打手，讓人心寒。

王鴻薇指出，從檢舉議顏堂亂象至今，主管機關NCC都沒有回覆，是辦公室助理打電話才說1月9日選舉後才會回函給陳情人，居然處理到人家都選完了，難怪這些綠媒敢如此囂張，選舉奧步層出不窮，出事也是自律了事，反正選都選完了，你能拿他們怎麼辦？

王鴻薇說，當年NCC以播報特定政治人物比率過高，對中天祭出多項裁罰，直接要求一個月內撤換媒體主管，如今特定政論節目狂轟顏寬恒，NCC卻只發函要求電視台自律，1月9日中二補選在即，NCC自己在睡覺，竟也讓這些檢舉案也躺在NCC裡睡覺，「最該自律的就是你」，果然東廠就是東廠，本性難改。