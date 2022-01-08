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提升防疫等級？陳時中：有必要則不排除針對桃園升3級
國內爆發桃園機場染疫事件，累計14人確診、2人快篩陽性待複驗。桃園市長鄭文燦表示要提升防疫等級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會針對整體疫情研判，有必要則不排除針對桃園升為三級警戒，他強調「會審時度勢，做出判斷」。
至於有專家表示，桃機需要全面驗血清抗體檢測。陳時中則表示，會針對傳染力者即時找出，即時匡列相關人士。外界很多建議，我們會審時度勢做出最好對策。
媒體問，農曆春節快到，若國內是否升為三級警戒，將衝擊民生經濟會很大衝擊，有中南部縣市不想陪全國一起三級警戒，是否會交由地方決策自己加強二級警戒措施。
陳時中表示，升降級與否是中央權責，已有宣布大原則，會讓地方政府有彈性，若有更嚴格規定可向中央報備。他指出，「這次比去年5月大環境好一些。」
陳時中說，國人疫苗第一劑覆蓋率達80.22%，二劑70.70% ，加上醫院量能整備也提前準備，民眾警覺心也夠，呼籲民眾不必要群聚盡量避免，口罩要戴好，除非有疫情大變化，否則不會做更動。
根據教育部重編國語辭典修訂本，「審時度勢」意思為「詳細考量時局情勢的發展變化」。
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