馬英九虎年春聯來了 引駱賓王詩盼新年寒色去、曉光新

一年一度前總統馬英九春聯出爐，馬上午也在國民黨立委蔣萬安陪同下，至台北市草埔市場首發。今年虎年春聯，馬再以親筆書寫「雖辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，盼在新冠肺炎疫情肆虐此刻，疫情能趕快結束，讓人民過一個新生活。

馬英九說，雖辭丑牛主要是講時序轉變，寒色去與曉光新則是代表負面的景象過去，迎來新來的一年，用辭是出自初唐四大詩人之一的駱賓王在「西京守歲」的那首詩。

蔣萬安上午也展示自己新的一年春聯「虎進甘來」，蔣萬安說，今年春聯自己親手寫，字寫得不好，但誠意十足，發想取「苦盡甘來」諧音，盼虎年進來迎接甘甜的到來，揮別過去疫情的總總，迎接新的未來。

蔣萬安表示，自己另一版春聯也是取虎年諧音，要讓民眾乎你賺大錢，很多店家都很喜歡。