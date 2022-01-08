國民黨市長初選年後起跑 蔣萬安：大家關心是守住疫情

布局台北市長選戰，國民黨台北市黨部初步構想在2月底、3月初舉辦市長初選。被勸進參選的青壯派立委蔣萬安何時表態，引發關注。蔣萬安今天受訪時表示，接下來大家最關心的還是希望能夠守住這一次疫情。

蔣萬安說，現在疫情逐漸升溫，中央流行疫情指揮中心昨天也宣布新的政策，接下來馬上就是農曆春節，很多國人返台，接下來大家最關心的還是希望能夠守住這一次疫情，每個人在各自崗位上能把各自角色扮演好這個是最重要。

至於近日高調跨選區成立萬華服務處是否是宣布參選市長起手式？蔣萬安表示，走入地方，深入人群，扎扎實實為民眾服務，這一直視他的初衷；除法律諮詢據點擴大服務，前幾天在萬華還首次設心理健康服務。

上午與蔣萬安一同在松山草埔市場發春聯的前總統馬英九則說，若蔣決定要參選，絕對會幫忙；他與蔣萬安沒有聊過，也不必聊，國民黨參選一定幫忙。

馬英九還在現場起鬨下，為蔣萬安高呼加油、當選，蔣仍僅跟著高喊加油為自己打氣。