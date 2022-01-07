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柯文哲反問對北市防疫建議 林靜儀：遵守中央指引
台中市第二選區立委補選候選人林靜儀日前說，要台北市長柯文哲還是趕緊面對台北市的防疫障礙，柯回說，想聽林靜儀對防疫什麼建議。林靜儀今天表示，中央流行疫情指揮中心從2019年底一直照顧大家，防疫做得非常好，應遵守中央所有防疫指引。
柯文哲日前砲轟民進黨把人利用完就丟到一旁，更質疑「小英跟顏家父子合照有少嗎」？林靜儀聞言要柯文哲還是趕緊面對台北市的防疫障礙。今天柯文哲受訪時表示，聽說林靜儀對北市防疫有意見，想聽她的建議。
林靜儀說，指揮中心從2019年一路幫大家守到現在，前一段時間，地方的忘年會、各社區發展協會的聚會都還能夠如常進行，到現在選舉都還正常舉辦。因此就遵守中央流行疫情指揮中心所有防疫指引，多洗手、戴口罩，她認為是最好的做法。
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