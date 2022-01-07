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國民黨再缺席修憲委員會 柯建銘：歷史會鞭屍

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次缺全體缺席。記者吳亮賢／攝影
立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次缺全體缺席。記者吳亮賢／攝影

立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次缺全體缺席。民進黨團總召柯建銘痛批國民黨，不要連18歲公民權都阻擋，「歷史會給你們鞭屍，請你們不要自掘墳墓，把自己送入歷史焚化爐」。

柯建銘指出，假如沒有修憲，根本不可能有國會全面改選，民主確立是經過三代台灣人一起努力走到現在，著實不易。如今修憲高達75項立委提案，史上最多，三黨都來了，國民黨卻不在場，一黨擋修憲。

柯建銘表示，民進黨修憲內容可歸納為五類，18歲公民權、廢考監五權變三權、降低修憲門檻及公投門檻、中央政府體制及立委選區畫分、基本國策。為了修憲，民進黨召委管碧玲已經跟國民黨召委李貴敏協商五次，一讓再讓，沒有再妥協空間，「國民黨不來，修憲列車還是要在軌道上行駛」。

柯建銘呼籲國民黨，立法院不是兒童樂園，應認真面對歷史時刻，修憲必須朝野合作，這是歷史任務，今年底2月底必須表決出立法院、展開公投，「國民黨不要連18歲公民權都阻擋，歷史會給你們鞭屍，請你們不要自掘墳墓，把自己送入歷史焚化爐」。

管碧玲也表示，昨天修憲委員會是要決定會怎麼開、主席怎麼輪值，但國民黨一直杯葛修憲，硬要民進黨禮讓給立委鄭麗文主持，「實在強人所難！」昨天最後兩黨（民進黨、民眾黨）決定的輪值表也完全公平，兩黨五名召委每人主持2場。

管碧玲說，今天第一場審查會，三黨都歡喜的參與開會，展開一個好的開始，她並呼籲，下周三換國民黨召集安排，「國民黨，回來開會吧！」

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