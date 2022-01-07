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疫情嚴峻重啟疫苗接種平台？ 陳時中：若重啟好就重啟
指揮中心今表示，國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，滿18歲民眾已接種兩劑疫苗且間隔滿12周以上，應盡速接種疫苗追加劑。外界關心，指揮中心是否會重啟疫苗接種平台？
指揮官陳時中說，今早跟地方政府開會，以目前這樣型態可以因應，有困難我們會另外考慮。但不知道大家要不要打第三劑，目標群施打比率約46至47%，雖然有700多萬劑要打，可是預期施打量很難超過400萬劑。
陳時中說，希望接種疫苗有高峰，大家都要來打才會有高峰，若疫苗高峰於一月底跟二月初，要先看各地政府運作如何，今早衛福部次長薛瑞元有跟地方政府開會，如果了解一段時間後進行檢討，若重啟會較好，就會重啟。
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