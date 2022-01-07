綠委提修憲 行政院增「青年副院長」年紀小於30歲

立法院啟動修憲工程，民進黨立委蔡易餘、伍麗華、何志偉等提出修憲草案，行政院副院長增為2人，其中一人年齡須小於30歲，以青年角度制定青少年經濟、教育、文化等政策，扮演跨部會整合功能，廣納青少年心聲和意見。

蔡易餘、伍麗華、何志偉等提出「中華民國憲法部分條文修正草案」，內容包括行政院新增一名青年副院長，立法院增設1名首席副院長、副院長從1人增為2人，以及選舉權調降為18歲、選舉「婦女」保障名額改為「單一性別」保障名額。

修憲草案指出，18歲公民權已是世界潮流，增設行政院青年副院長制定青少年相關政策，有益於青少年進入職場、促進社會進步、經濟繁榮及科技創新；而增設立法院副院長，有助於代表國會推動「國會外交」，立法院首席副院長則代理院長職務，避免多名副院長造成職務不清，

另外，在性別平等意識進步的台灣社會，保障女性當選名額，恐對於女性或男性仍存有歧視意味，修正為「單一性別」會更符合性別平等的意涵。