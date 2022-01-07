疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

疫情升溫，中廣董事長趙少康上午喊話總統蔡英文「若取消明晚站台活動好好防疫，我也不會去站台」，行政院長蘇貞昌下午開第一槍，表達他將坐鎮防疫，不出席選前之夜。

行政院發言人羅秉成今日表示，稍早行政院蘇貞昌院長辦公室已通知民進黨中央黨部，由於週六安排了多場防疫、政務會議與視察防疫工作的行程，將不出席晚間的選前之夜。

蘇貞昌院長也親自致電立委林昶佐以及候選人林靜儀致意，兩人均表示體諒政院以防疫工作為優先。

蘇貞昌強調，雖然目前疫情仍然在掌握範圍內，但全球單日確診已超過250萬，邊境防堵以及國內的醫療整備都要更嚴謹，政府各部門更要時時再檢討各項防疫措施，加強不足之處，確實防堵疫情，讓民眾可以安心過年。