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民進黨強推修憲 國民黨團：先召開國是會議凝聚共識

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院上午舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次全體缺席杯葛，並舉行記者會批民進黨以多數霸凌少數。記者余承翰／攝影
立法院上午舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次全體缺席杯葛，並舉行記者會批民進黨以多數霸凌少數。記者余承翰／攝影

在總預算逕付二讀等爭議後，民進黨強勢主導修憲，引發國民黨反彈。國民黨團總召費鴻泰今天再次呼籲，要求民進黨政府比照前總統李登輝與陳水扁時期推動修憲模式，先召開國是會議凝聚共識。修憲不能當兒戲。

費鴻泰表示，修憲是國家何等大事，李登輝與陳水扁時代修憲前，一定會召開有全國各界與各黨派參與的國是會議凝聚共識，最後再提出合理、大家接受的修憲方向；世界上沒有國家把修憲當兒戲，除非想搞獨裁，假修憲之名沒收民主。

費鴻泰說，民進黨完全執政後，長期以多數罷凌少數的方式通過議案，昨天會議沒有程序正義，國民黨團才拒絕參與民進黨團設定好的修憲流程。

費鴻泰質疑，民進黨這次修憲是以公民權下修18歲，要包裝想下修修憲門檻的事實，目的是要2024年大選再推動修憲，推出國旗、國歌、國號、變更領土等走向台獨的修憲提案，造成兩岸緊張，再繼續透過選舉贏得政權。

國民黨團書記長陳玉珍則認為，修憲要多聽各界意見，才能修出比較長治久安的根本大法，但昨天民進黨不顧程序正義，在修憲會議開始前，就霸占主席台，破壞朝野和諧，根本就是無意修憲，若真有心要修，就先召開國是會議。

國民黨立委曾銘宗也說，修憲案要通過，在立法院內有雙3/4同意門檻，所以必須要朝野有共識，但昨天委員會一開始民進黨就霸占主席，不尊重在野黨，根本無心、無意修憲，只是要扣國民黨帽子。

曾銘宗表示，目前朝野共提出75案修憲案，修憲前應傾聽社會意見，建議75案每案要舉行一至三場說明會，蒐集各界意見，後續委員會審查過程應以共識決，讓修憲案之後公民複決通過可能性提高，修憲後也更有可行性，修憲不能兒戲。

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